На Кубани в местах проведения антитеррористических учений будет затруднен проезд

С 26 июля по 2 августа в Отрадненском районе Краснодарского края будут проводиться антитеррористические учения. В мероприятиях будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые под руководством оперативного штаба будут решать учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений, а также минимизации их последствий.