На Кубани в местах проведения антитеррористических учений будет затруднен проезд
Ограничения будут носить временный характер.
Ограничения будут носить временный характер.
С 26 июля по 2 августа в Отрадненском районе Краснодарского края будут проводиться антитеррористические учения. В мероприятиях будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые под руководством оперативного штаба будут решать учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений, а также минимизации их последствий.
В ходе учений задействуется военная и специальная техника, привлекаются отдельные воинские подразделения. В связи с этим в местах проведения учений возможны временные затруднения передвижения транспорта, а также некоторые ограничения для посещения гражданами отдельных объектов, находящихся в зоне оцепления, сообщает
Работа всех служб и учреждений органов власти будет осуществляться в повседневном режиме.