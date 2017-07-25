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15:24 (мск), источник: Югополис

На Кубани в местах проведения антитеррористических учений будет затруднен проезд

Ограничения будут носить временный характер.

Источник: Югополис

С 26 июля по 2 августа в Отрадненском районе Краснодарского края будут проводиться антитеррористические учения. В мероприятиях будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые под руководством оперативного штаба будут решать учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений, а также минимизации их последствий.

В ходе учений задействуется военная и специальная техника, привлекаются отдельные воинские подразделения. В связи с этим в местах проведения учений возможны временные затруднения передвижения транспорта, а также некоторые ограничения для посещения гражданами отдельных объектов, находящихся в зоне оцепления, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Работа всех служб и учреждений органов власти будет осуществляться в повседневном режиме.

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