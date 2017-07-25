Алиханов: переезд худгалереи в ДКМ начнется не раньше 2018 года и займет не менее 2 лет

Источник: Новый Калининград

Врио губернатора Антон Алиханов назвал «существенным» объем средств, которые нужно будет вложить в перевод областной художественной галереи в здание Дома культуры моряков. В будущем году переезда ждать не стоит, сообщил он журналистам после заседания регионального правительства во вторник, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Мы обсчитали, во что это выльется. Предварительные оценки довольно существенные с точки зрения того, сколько нужно будет вложить денег, чтобы привести ДКМ в должный вид для полного переезда», — отметил Алиханов.

«Не будут пока называть цифры, но, в любом случае, реализация этого проекта начнется не ранее следующего года и займет минимум два года, если у нас все будет хорошо с объемом ресурсов», — констатировал врио главы региона.