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15:37 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: переезд худгалереи в ДКМ начнется не раньше 2018 года и займет не менее 2 лет

Он отметил, что в реконструкцию ДКМ придется вложить «существенные» средства.

Источник: Новый Калининград

Врио губернатора Антон Алиханов назвал «существенным» объем средств, которые нужно будет вложить в перевод областной художественной галереи в здание Дома культуры моряков. В будущем году переезда ждать не стоит, сообщил он журналистам после заседания регионального правительства во вторник, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Мы обсчитали, во что это выльется. Предварительные оценки довольно существенные с точки зрения того, сколько нужно будет вложить денег, чтобы привести ДКМ в должный вид для полного переезда», — отметил Алиханов.

«Не будут пока называть цифры, но, в любом случае, реализация этого проекта начнется не ранее следующего года и займет минимум два года, если у нас все будет хорошо с объемом ресурсов», — констатировал врио главы региона.

Напомним, о том, что худгалерею планируется перевезти в Дом культуры моряков, стало известно в конце 2016 года. Директор галереи Галина Заболотская тогда говорила, что проблемы здания видны невооружённым глазом: протекающая кровля, трещины на полу и стенах. Помещения худгалереи входят в единый архитектурный комплекс с «падающим» домом на Московском, 70, который власти решили снести.

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