Петербургским полицейским предлагают «вооружиться» дронами

Создать армию полицейских-дронов могут в Петербурге. Член Общественной палаты и председатель Ресурсного центра «Круглый стол» Андрей Малков считает, что настало время использовать для патрулирования Северной столицы беспилотные летательные аппараты.

Дроны помогут не только находить пропавших людей, фотографировать места преступлений или получать информацию о ДТП, но и противодействовать преступлениям против дикой природы на побережье и в лесах.

Со своей идеей инициатор обратился к главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генералу-лейтенанту Сергею Умнову. Общественник считает, что таким образом эффективность работы полиции повысится.

Малков в своих заключениях опирается на опыт западных стран, где дроны уже давно используются полицией. И нам, по его мнению, надо брать с них пример.