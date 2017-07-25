Петербургским полицейским предлагают «вооружиться» дронами
И таким образом противостоять преступникам.
И таким образом противостоять преступникам.
Создать армию
Дроны помогут не только находить пропавших людей, фотографировать места преступлений или получать информацию о ДТП, но и противодействовать преступлениям против дикой природы на побережье и в лесах.
Со своей идеей инициатор обратился к главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Малков в своих заключениях опирается на опыт западных стран, где дроны уже давно используются полицией. И нам, по его мнению, надо брать с них пример.