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03:02 (мск), источник: VLADNEWS

«Безопасные и качественные дороги»: ремонт магистралей ведётся во Владивостоке

На улице Всеволода Сибирцева ведётся устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров.

Источник: РИА "Новости"

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке продолжается комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Владивостока — начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский сегодня, 25 июля.

Сейчас ремонтные работы идут на улице Светланской (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улице Выселковой, Народном проспекте (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), на автомобильных дорогах по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 по ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 по ул. Фадеева).

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«Ремонтные работы начались с демонтажа бортового камня и старого асфальта, а также трамвайных путей на Народном проспекте, — рассказал Леонид Вильчинский. — На всех объектах будут выполнены комплексные ремонтные работы — замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, где необходимо — бордюрного камня, установка барьерного ограждения».

Так, на улице Фадеева уже завершились работы по замене слабых грунтов, устранены пучины. Ведутся работы по асфальтированию пешеходных зон и установка бордюров.

На улице Всеволода Сибирцева ведётся устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров.

Масштабные работы продолжаются на Народном проспекте. Подрядная организация демонтировала здесь трамвайные пути, продолжает устройство щебёночного основания под асфальтирование, установка бордюров.

Специалисты администрации Владивостока ведут контроль качества работ, а также выполнения подрядными организациями графиков ремонта. По плану все работы необходимо завершить в октябре.

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