26 июля в вузах Башкирии заканчивается прием документов

27 июля на своих официальных сайтах и информационных стендах вузы опубликуют списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов за каждое вступительное испытание и количества баллов за индивидуальные достижения. Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления, поясняет пресс-служба Рособрнадзора.

После этого начнется зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, имеющих особые права, и поступающих в пределах квот целевого приема, если они подали заявления о приеме в два или более вуза. 29 июля вузы публикуют приказы о зачислении.