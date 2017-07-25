Калининградский сквер получит имя генерал-губернатора Малороссии

В Калининграде появится сквер, названный именем полководца и генерал-губернатора Малороссии Петра Румянцева. Как сообщает «Комсомольская правда — Калининград», такое решение приняли на заседании топонимической комиссии.

Речь идёт о сквере в районе ул. Житомирской и Ленинского проспекта. Назвать его в честь исторического деятеля решили по просьбе российского военно-мемориального сообщества, которые хотели видеть фамилию Румянцева в Калининграде.

«Рассматривались несколько вариантов. Ориентир был сделан на центральную часть Калининграда. Были предложения назвать именем Петра Румянцева улицу. Но, для того, чтобы не доставлять неудобства калининградцам, мы, когда проводили совещание у главы города, нашли оптимальное решение — есть сквер, он безымянный. И решили присвоить имя Петра Румянцева именно этой территории», — рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

В сквере появится монумент, посвящённый Румянцеву. По словам Крупина, туда могут включить цитаты и описание его заслуг. Также рассматривается возможность установки бюста.