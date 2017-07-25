Калининградский сквер получит имя генерал-губернатора Малороссии
Назвать сквер в честь исторического деятеля решили по просьбе российского
Назвать сквер в честь исторического деятеля решили по просьбе российского
В Калининграде появится сквер, названный именем полководца и
Речь идёт о сквере в районе ул. Житомирской и Ленинского проспекта. Назвать его в честь исторического деятеля решили по просьбе российского
«Рассматривались несколько вариантов. Ориентир был сделан на центральную часть Калининграда. Были предложения назвать именем Петра Румянцева улицу. Но, для того, чтобы не доставлять неудобства калининградцам, мы, когда проводили совещание у главы города, нашли оптимальное решение — есть сквер, он безымянный. И решили присвоить имя Петра Румянцева именно этой территории», — рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
В сквере появится монумент, посвящённый Румянцеву. По словам Крупина, туда могут включить цитаты и описание его заслуг. Также рассматривается возможность установки бюста.
Пётр Румянцев (1725 — 1796) участвовал в Семилетней войне и командовал российскими войсками в войнах с Турцией. После окончания