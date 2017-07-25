Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Актриса из России стала звездой светского вечера в Монако (фото)
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
16:20 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский сквер получит имя генерал-губернатора Малороссии

Назвать сквер в честь исторического деятеля решили по просьбе российского военно-мемориального сообщества.

В Калининграде появится сквер, названный именем полководца и генерал-губернатора Малороссии Петра Румянцева. Как сообщает «Комсомольская правда — Калининград», такое решение приняли на заседании топонимической комиссии.

Речь идёт о сквере в районе ул. Житомирской и Ленинского проспекта. Назвать его в честь исторического деятеля решили по просьбе российского военно-мемориального сообщества, которые хотели видеть фамилию Румянцева в Калининграде.

«Рассматривались несколько вариантов. Ориентир был сделан на центральную часть Калининграда. Были предложения назвать именем Петра Румянцева улицу. Но, для того, чтобы не доставлять неудобства калининградцам, мы, когда проводили совещание у главы города, нашли оптимальное решение — есть сквер, он безымянный. И решили присвоить имя Петра Румянцева именно этой территории», — рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

В сквере появится монумент, посвящённый Румянцеву. По словам Крупина, туда могут включить цитаты и описание его заслуг. Также рассматривается возможность установки бюста.

Пётр Румянцев (1725 — 1796) участвовал в Семилетней войне и командовал российскими войсками в войнах с Турцией. После окончания Русско-Турецкой войны он стал наместником в Малороссии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
В Калининграде во время ЧМ-2018 подсветят телевышку
В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Мединский назвал роман Пушкина «Дубровский» блокбастером
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь