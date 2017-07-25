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15:57 (мск), источник: dostup1.ru

В Златоусте будут судить бабушку, обзывавшую внука дебилом

Мальчик рассказал, что у него появлялись синяки, шишки, затем он начал заикаться.

В Златоусте (Челябинская область) 28 июля начинается судебное разбирательство по делу местной пенсионерки, обвиняемой в причинении побоев малолетнему внуку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы горсуда, женщине предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему).

По версии следствия, используя незначительные поводы, бабушка била ребенка, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью.

«Из показаний внука следует, что он проживал с отцом и его матерью с мая 2014 года. С этого времени бабушка стала его бить, ругаться на него “обзывательными” словами, которые он повторить не может, так как их нельзя произносить вслух, говорила, что он дебил. Она также била его кулаками по спине, голове, от ударов ему было больно, он плакал», — рассказали в горсуде Златоуста.

По словам ребенка, женщина била его за нечаянно разбитую вазу, за ошибки при выполнении домашнего задания, за то, что он не мог правильно решить пример. Потом у него появлялись синяки, шишки, от оскорблений школьник испытывал обиду, начал заикаться при волнении.

Отметим, что мать ребенка умерла в 2013 году. Обвиняемая во время предварительного следствия заявила, что любит внука, хорошо к нему относится, происшедшее объясняет тем, что все происходило на эмоциях.

«Она утверждает, что внука не била, только давала ему подзатыльники, когда он не мог решить задания, кричала, если он “тупил”, если вслух и произносила нецензурные выражения, то это не относилось к ребенку, просто у нее была злость на сына за то, что тот ничего не дает мальчику. Могла бить внука и из-за ревности к бабушке по линии матери, так как он при ней считал, сколько дней осталось, когда пойдет в гости к ней», — рассказали в суде.

Уголовное дело, если не поступят возражения, будет рассмотрено в особом порядке.

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