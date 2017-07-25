МЧС объявило экстренное предупреждение из-за жары в Волгоградской области
МЧС объявило экстренное предупреждение
МЧС объявило экстренное предупреждение
Как сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в связи с жаркой и засушливой погодой в Волгограде и области объявлено экстренное предупреждение. В условиях чрезвычайной пожароопасности рекомендуется жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.
Прогноз погоды по Волгоградской области:
26 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер
27 и 28 июля малооблачно. Без осадков. Ветер
Прогноз погоды по Волгограду:
26 июля будет малооблачно. Без осадков. Ветер
27 и 28 июля без осадков. Ветер
28 июля ещё жарче: ночью +24…+26ºС; днём +37…+39ºС.