Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Ягоды и печень дикобраза: полезна ли первобытная диета?Ученые считают, что народ Хадза живет на севере Танзании не менее 40 тысяч лет, питаясь ягодами, кореньями и разными видами млекопитающих.
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
16:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за жары в Волгоградской области

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за жары в Волгоградской области.

Источник: Reuters

Как сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в связи с жаркой и засушливой погодой в Волгограде и области объявлено экстренное предупреждение. В условиях чрезвычайной пожароопасности рекомендуется жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

Прогноз погоды по Волгоградской области:

26 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 6−11м/с, при грозе порывы до 18м/с. Температура воздуха: ночью +18…+23ºС, местами до +13ºС; днём +29…+34С.

27 и 28 июля малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью +21…+26ºС, местами до +16ºС, днём +33…+38ºС, местами до +41ºС.

Прогноз погоды по Волгограду:

26 июля будет малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью +20…+22ºС; днём +32…+34ºС.

27 и 28 июля без осадков. Ветер юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха 27 июля ночью составит +23…+25ºС; днём +36…+38ºС;.

28 июля ещё жарче: ночью +24…+26ºС; днём +37…+39ºС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Мединский назвал роман Пушкина «Дубровский» блокбастером
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь