В Самаре новые низкопольные трамваи пустят по маршрутам № 5 и № 22

Новые низкопольные трехсекционные трамваи, которые были доставлены в Самару в количестве 10 штук по договору лизинга, на следующей неделе начнут перевозить пассажиров, правда, пока всего два состава, пишет 63.ru.

Трамваи пустят по маршрутам № 5 и № 22, поскольку они максимально приближены к стадиону. Остальные 8 составов введут в эксплуатацию ближе к ЧМ-2018. Они будут довозить пассажиров практически к «Самара Арене».