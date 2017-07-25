Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Государство поможет многодетным купить жилье
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
16:30 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре новые низкопольные трамваи пустят по маршрутам № 5 и № 22

Стоимость билета, несмотря на то, что в вагоне будет работать Wi-Fi и электричество, будет такой же, что и в обычных трамваях.

Новые низкопольные трехсекционные трамваи, которые были доставлены в Самару в количестве 10 штук по договору лизинга, на следующей неделе начнут перевозить пассажиров, правда, пока всего два состава, пишет 63.ru.

Трамваи пустят по маршрутам № 5 и № 22, поскольку они максимально приближены к стадиону. Остальные 8 составов введут в эксплуатацию ближе к ЧМ-2018. Они будут довозить пассажиров практически к «Самара Арене».

Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, в трамвае будет работать один кондуктор, но если поток пассажиров будет слишком большим, то оборудуют место и для второго. Стоимость билета, несмотря на то, что в вагоне будет работать Wi-Fi и электричество, будет такой же, что и в обычных трамваях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Юная самарчанка приняла участие в реалити-шоу о женщинах, переживших трагедию
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Мединский назвал роман Пушкина «Дубровский» блокбастером
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь