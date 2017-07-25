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20:10 (мск), источник: Газета.Ру

Как яркие носки стали пропуском в мир моды и политики

Когда-то носить носки с сандалиями считалось признаком дурного вкуса. Теперь это модный тренд: то, что натянуто на пятки, не нужно скрывать ни мужчинам, ни женщинам. «Газета.Ru» рассказывает, как носки стали главным акцентом в образе.

Источник: Reuters

Традиционно деловой дресс-код предписывал джентльменам подбирать носки в цвет брюк, однако бунтари, не желающие мириться с устоями, всегда найдутся — еще в 2008 году композитор Майкл Найман на концерте в Зале Чайковского потряс московскую публику, помимо всего прочего, красными носками под концертными черными брюками. Любовью к ярким носкам известен и Джордж Буш-старший: 41-й президент США не раз появлялся на публике появлялся в носках в полоску, с узором в виде американского флага, с изображением Супермена — и так далее. Даже Билл Клинтон, приехав однажды в Хьюстон навестить Буша-старшего, в качестве подарка привез ему именно пару ярких носков со смешными картинками.

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Сегодня главный носочный тренд-сеттер среди политиков — это премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На деловых встречах он обычно появляется в строгом костюме и смешных носках с изображением черепа или листа клена.

Пару месяцев назад премьер-министр и вовсе вышел в свет в разноцветных носках: на встрече с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни на правой ноге Трюдо был замечен желтый носок, а на левой — синий. Принтом служило изображение персонажей вселенной «Звездных войн» дроида R2-D2 и дроида C-3PO. (Столь странный, на первый взгляд, поступок объяснял тот факт, что встреча премьер-министров проходила на 4 мая — в день, традиционно считающийся «Днем Звездных войн».).

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Интерес к носкам с принтами проявляют и представители российской власти. Некоторое время назад в инстаграме появился хэштег #sockschallengerussia, по которому можно найти десятки фотографий мужских ног, обутых в цветные носки с Дедами Морозами, медвежатами и прочими удивительными существами. Свой интерес к ярким акцентам в образе демонстрировали заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров и член общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

По словам Вадима Ковалева, флешмоб начался с желания добавить красок в серые офисные будни. «Все мы много работаем и хорошо, иногда есть повод немного отвлечься и улыбнуться. Мы заметили, что все окружающие весьма позитивно восприняли эту историю, правда есть и издержки, теперь все мои друзья определились с подарком и везут мне новые носки из всех стран мира!». Тем не менее родоначальниками идеи представители российской власти себя не считают, утверждая, что яркие носки — норма для джентльмена.

Яркие носки — атрибут уверенного в себе человека, способного сформировать и отстоять собственное мнение, менять правила. Поэтому абсолютно естественно, что таких людей много в бизнесе и политике.
Вадим Ковалев
Директор «Мосгортура»

Сейчас же забавное хобби политиков превратилось в массовый тренд. На днях издание Business Of Fashion назвало носки «новым секретным оружием» моды. Когда-то они были интересны лишь ритейлерам массового сегмента и специализированным компаниям по производству чулочно-носочных изделий, но теперь ситуация изменилась. Как пишет BoF, сейчас дизайнерские бренды стали развивать когда-то игнорируемую ими категорию товаров.

Последнее поле мужской битвы

Последние показы мужских недель мод ясно дали понять: правило о темных высоких носках под строгие брюки и коротких белых для занятий спортом — пережитки прошлого. В новом сезоне Prada предлагает подбирать носки под цвет обуви. Так, на подиуме один за другим дефилировали манекенщики, на ногах которых были красные, голубые и желтые ботинки с носками, точь-в-точь повторяющими оттенок обуви. При этом брюки могли быть любых цветов, от базовых серого и черного до изумрудно-зеленого.

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Новинка сезона — мужские гольфы

Их цвета так же варьируются от серого до бордового, кроме того изделия декорированы белыми горизонтальными полосками и массивным логотипом бренда.

А вот Versace представили коллекцию, в которой классические черные носки видоизменены за счет белых узоров (их предлагается носить с темным костюмом в полоску, чтобы образ прослеживался, что называется, с головы до пят). А во время показа Lanvin манекенщики были в носках с полосками ярких цветов.

Самые радикальные варианты предложили, разумеется, Vetements. Недавно дом моды анонсировал в своем инстаграм-аккаунте (бренд принял решение перестать участвовать в неделях моды) новинки — высокие носки ярких расцветок с массивным логотипом лейбла. Самая ожидаемая модель — желтые носки с красным принтом DHL (1,5 года назад бренд представил футболку, которую носят сотрудники курьерской службы DHL, коллекция имела такой успех, что модный дом принял решение перенести логотип и на носки).

Модным в этом сезоне стало заправлять брюки в носки

Основоположником идеи можно считать Гошу Рубчинского, он одним из первых начал создавать коллекции, в которых акцент предлагалось делать на плотных белых носках с надписями в духе «Спорт» и «Рассвет», в которые были заправлены спортивные брюки. Однако массово тенденция распространилась не так давно. Сейчас ее активно поддерживают репер Кани Вест, актер Шайа Лабаф.

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В ближайшее время носки для мужчин могут стать статусным элементом — как часы, очки или галстук. Недавно Бизнес-школа Гарвардского университета опубликовала исследование «Эффект красных кроссовок: считывая статусы и компетенции из сигналов несоответствия», результаты которого показали, что люди склонны ассоциировать более высокий статус и компетентность со склонностью к нонконформизму. Традиционно считалось, что чем темнее носок, тем более уместно он выглядит. Сегодня же яркие цвета и эксцентричные узоры могут обозначать высокий уровень интеллекта их носителя, не боящегося пойти против системы, силу и готовность рисковать.

Носки захватили подиумы

С тех пор, как в моду вошел спорт-шик, отношение к носкам изменилось и в индустрии женской моды. Теперь носить босоножки с носком стало признаком хорошего вкуса. Попытки ввести такой тренд в мире высокой моды наблюдались уже давно: сначала это была коллекция весна-лето 2007 Cacharel, затем весна-лето 2015 Dolce & Gabbana, в показах коллекции осень-2015 аналогичную задумку демонстрировали Ralph Lauren и Dsquared2, а спустя год, в коллекции осень 2016 носки появились и у Gucci. Однако тогда идею поддержали единицы фэшн-тусовки — Мирослава Дума, Рианна, Молли Кинг и прочие любительницы засветиться в разделе street style во время западных недель мод.

В этом году дома моды единогласно выпустили круизные коллекции, где носки стали одним из ключевых элементов образа.

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Так, во время показа Gucci на подиуме одна за другой появлялись модели в туфлях, одетых в носки с логотипом-монограммой бренда — голубые с ниткой люрекса и оранжевыми буквами, бежевые с коричневыми стразами и даже носки из розовой лайкры с логотипом из серебряных страз. Prada предложили сочетать туфли на шпильках с высокими спортивными носками серого и черного цвета, декорированными графическими гоночными полосами белого цвета.

У Bottega Veneta более традиционная задумка — бежевые капроновые носки с широкой черной полоской и декором из тонких горизонтальных линий, бренд предложил сочетать с классическими кожаными черными туфлями.

Самый простой вариант был у Valentino, дом моды представил белые носки с желтой и зеленой резинками (предполагается, что такая деталь дополнит туфли, выполненные в бело-зеленой и бело-желтой цветовой гаммах).

Еще один популярный тренд в женском гардеробе — носки в сетку. Это летний вариант популярных в предыдущих сезонах колготок в сетку, в которых не раз появлялись Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кристина Si и прочие звезды западного и отечественного шоу-биза. Носки в сетку можно носить с любой обувью, от кроссовок до туфель с открытой пяткой. Сейчас это такая же популярная деталь образа как, например, поясная сумка, чокер или шлепки с мехом на толстой подошве.

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