Как яркие носки стали пропуском в мир моды и политики

Традиционно деловой
Сегодня главный носочный
На деловых встречах он обычно появляется в строгом костюме и смешных носках с изображением черепа или листа клена.
Пару месяцев назад
Интерес к носкам с принтами проявляют и представители российской власти. Некоторое время назад в инстаграме появился хэштег #sockschallengerussia, по которому можно найти десятки фотографий мужских ног, обутых в цветные носки с Дедами Морозами, медвежатами и прочими удивительными существами. Свой интерес к ярким акцентам в образе демонстрировали заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров и член общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, директор «Мосгортура» Василий Овчинников.
По словам Вадима Ковалева, флешмоб начался с желания добавить красок в серые офисные будни. «Все мы много работаем и хорошо, иногда есть повод немного отвлечься и улыбнуться. Мы заметили, что все окружающие весьма позитивно восприняли эту историю, правда есть и издержки, теперь все мои друзья определились с подарком и везут мне новые носки из всех стран мира!». Тем не менее родоначальниками идеи представители российской власти себя не считают, утверждая, что яркие носки — норма для джентльмена.
Яркие носки — атрибут уверенного в себе человека, способного сформировать и отстоять собственное мнение, менять правила. Поэтому абсолютно естественно, что таких людей много в бизнесе и политике.
Сейчас же забавное хобби политиков превратилось в массовый тренд. На днях издание Business Of Fashion назвало носки «новым секретным оружием» моды.
Последнее поле мужской битвы
Последние показы мужских недель мод ясно дали понять: правило о темных высоких носках под строгие брюки и коротких белых для занятий спортом — пережитки прошлого. В новом сезоне Prada предлагает подбирать носки под цвет обуви. Так, на подиуме один за другим дефилировали манекенщики, на ногах которых были красные, голубые и желтые ботинки с носками,
Новинка сезона — мужские гольфы
Их цвета так же варьируются от серого до бордового, кроме того изделия декорированы белыми горизонтальными полосками и массивным логотипом бренда.
А вот Versace представили коллекцию, в которой классические черные носки видоизменены за счет белых узоров (их предлагается носить с темным костюмом в полоску, чтобы образ прослеживался, что называется, с головы до пят). А во время показа Lanvin манекенщики были в носках с полосками ярких цветов.
Самые радикальные варианты предложили, разумеется, Vetements. Недавно дом моды анонсировал в своем
Модным в этом сезоне стало заправлять брюки в носки
Основоположником идеи можно считать Гошу Рубчинского, он одним из первых начал создавать коллекции, в которых акцент предлагалось делать на плотных белых носках с надписями в духе «Спорт» и «Рассвет», в которые были заправлены спортивные брюки. Однако массово тенденция распространилась не так давно. Сейчас ее активно поддерживают репер Кани Вест, актер Шайа Лабаф.
В ближайшее время носки для мужчин могут стать статусным элементом — как часы, очки или галстук. Недавно
Носки захватили подиумы
С тех пор, как в моду вошел
В этом году дома моды единогласно выпустили круизные коллекции, где носки стали одним из ключевых элементов образа.
Так, во время показа Gucci на подиуме одна за другой появлялись модели в туфлях, одетых в носки с
У Bottega Veneta более традиционная задумка — бежевые капроновые носки с широкой черной полоской и декором из тонких горизонтальных линий, бренд предложил сочетать с классическими кожаными черными туфлями.
Самый простой вариант был у Valentino, дом моды представил белые носки с желтой и зеленой резинками (предполагается, что такая деталь дополнит туфли, выполненные в
Еще один популярный тренд в женском гардеробе — носки в сетку. Это летний вариант популярных в предыдущих сезонах колготок в сетку, в которых не раз появлялись Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кристина Si и прочие звезды западного и отечественного