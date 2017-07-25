Суд отменил постановления о сносе немецких домов в центре Зеленоградска

Прокуратура Зеленоградского района выявила нарушения требований градостроительного законодательства при принятии решения о развитии территории в историческом центре курорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2017 года местная администрация признала аварийными 23 жилых дома довоенной постройки на улицах Московской, Володарского, Чкалова, Октябрьской, а также Первого и Второго Октябрьских переулков. Спустя месяц власти опубликовали постановления о развитии территории и проведении открытого аукциона для поиска потенциального инвестора.

Однако прокуратура установила, что нормативные акты приняли незаконно. «По Градостроительному кодексу специальная комиссия должна была признать дома аварийными и подлежащими сносу. Во время проверки выяснилось, что в её состав не входили представители различных органов. Кроме того, на заседание не привлекли собственников жилья. Граждане вообще не были извещены о времени и месте заседания комиссии, на котором решалась судьба их домов», — отметили в ведомстве.

В результате прокуратура пришла к выводу о том, что состав муниципальной комиссии сформирован с нарушением, поэтому все её решения незаконны. Материалы дела направили в суд: 24 июля требования ведомства удовлетворили в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее власти Зеленоградска сообщали, что не планируют сносить все немецкие дома, попавшие в список аварийных. «Речь не идёт о сносе всех 23-х домов. В составе списка есть хорошие здания, они подлежат восстановлению. Мы планируем, что инвестор, который выиграет конкурс по развитию территорий, будет заниматься не сносом этих домов, а восстановлением, реконструкцией и реставрацией. Потому что там действительно исторический центр, и мы рассчитываем его воссоздать в том виде, в котором он был до 1945 года, — заявлял замглавы администрации муниципалитета Руслана Андронова.