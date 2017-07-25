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16:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Суд отменил постановления о сносе немецких домов в центре Зеленоградска

Решение администрации признали незаконным.

Прокуратура Зеленоградского района выявила нарушения требований градостроительного законодательства при принятии решения о развитии территории в историческом центре курорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2017 года местная администрация признала аварийными 23 жилых дома довоенной постройки на улицах Московской, Володарского, Чкалова, Октябрьской, а также Первого и Второго Октябрьских переулков. Спустя месяц власти опубликовали постановления о развитии территории и проведении открытого аукциона для поиска потенциального инвестора.

Однако прокуратура установила, что нормативные акты приняли незаконно. «По Градостроительному кодексу специальная комиссия должна была признать дома аварийными и подлежащими сносу. Во время проверки выяснилось, что в её состав не входили представители различных органов. Кроме того, на заседание не привлекли собственников жилья. Граждане вообще не были извещены о времени и месте заседания комиссии, на котором решалась судьба их домов», — отметили в ведомстве.

В результате прокуратура пришла к выводу о том, что состав муниципальной комиссии сформирован с нарушением, поэтому все её решения незаконны. Материалы дела направили в суд: 24 июля требования ведомства удовлетворили в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее власти Зеленоградска сообщали, что не планируют сносить все немецкие дома, попавшие в список аварийных. «Речь не идёт о сносе всех 23-х домов. В составе списка есть хорошие здания, они подлежат восстановлению. Мы планируем, что инвестор, который выиграет конкурс по развитию территорий, будет заниматься не сносом этих домов, а восстановлением, реконструкцией и реставрацией. Потому что там действительно исторический центр, и мы рассчитываем его воссоздать в том виде, в котором он был до 1945 года, — заявлял замглавы администрации муниципалитета Руслана Андронова.

Калининградские активисты собирали подписи под петицией с просьбой наложить мораторий на снос немецких домов в Зеленоградске. «Есть все основания полагать, что попавшие в “чёрный список” здания имеют признаки объектов культурного наследия и памятников истории и архитектуры, а их состояние вовсе не безнадёжно, как это пытаются представить чиновники из администрации», — отмечалось в обращении.

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