На территории университетского городка в Казани обитает 32 вида птиц

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). На территории университетского городка КФУ обитает 32 вида птиц, есть среди них и уникальные, например сокол сапсан и пара ушастых сов, которая свила гнездо на одной из елей и вывела потомство их двух птенцов. Это стало известно благодаря трехлетнему исследованию студентов Казанского федерального университета, которые изучили видовой состав орнитофауны университетского городка.

По словам заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председателя Казанского отделения Союза охраны птиц России, профессора и руководителя исследования Ильгизара Рахимова, участки университетского городка отличаются друг от друга, и на каждом из них обитают птицы разных видов, тесно связанных с конкретной территорией. «Нельзя говорить о том, что птицы, обладая крыльями, летают, где хотят и куда хотят — это неправильно. Птицы очень консервативны в плане выбора мест обитания», — сказал Ильгизар Рахимов.

Старые здания университетского городка содержат массу архитектурных излишеств — всевозможные ниши, отверстия и прочее, которые служат укрытиями и местом обитания птиц. «Под карнизами облюбовали места стрижи. Студенты, проводившие исследования, насчитали около 50 пар этих птиц на территории дворика университета. Это довольно большая колония. Также здесь райское место для голубей, галок, воробьев», — цитирует профессора пресс-служба КФУ.

Склон университетского дворика, выходящий на улицу Профсоюзная, полюбили представители семейства врановых. «Кроме типичных синантропов — стрижей, воробьев, галок, ворон, сорок, тут обитают трясогузки, каменки, коноплянки, зяблики и другие виды птиц», — добавляет Ильгизар Рахимов. Декоративные породы деревьев и кустарников, произрастающие на территории университета и дающие плоды и ягоды, также являются кормовой базой пернатых. «Однажды зимой мы наблюдали 300 свиристелей, которые поедали рябину на наших глазах», — поделился профессор.

По итогам исследования подготовлены рекомендации для сохранения и преумножения видового состава орнитофауны.