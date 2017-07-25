Ярошук: Вандалы привели Верхнее озеро в ненормативное состояние

Глава города пообещал в ближайшее время выехать с инспекционным визитом на Верхнее озеро в Калининграде, чтобы зафиксировать все повреждения, причинённые вандалами. Об этом сам Александр Ярошук рассказал после оперативного совещания во вторник, 25 июля.

Действия вандалов привели к тому, что наша любимая зона отдыха на Верхнем озере пришла в ненормативное состояние. Посмотрим всё. Большой круг по озеру прогуляемся, — пообещал Ярошук.

На Верхнем озере регулярно происходят акты вандализма. Ежегодно нарушители наносят миллионные ущербы зоне отдыха. В начале июня семеро юношей опрокинули биотуалеты и сбросили в озеро 70 из 700 метров ливневых решёток. При этом один метр стоит порядка 5,4 тысяч рублей. Личности вандалов установлены. Действия молодых людей в возрасте около 20 лет зафиксировали камеры «Безопасного города», материалы уже находятся в полиции.

Кроме этого, неизвестные регулярно расписывают набережную водоёма и причиняют другой материальный ущерб. В год на охрану Верхнего озера тратят около 6,5 млн. Круглосуточно следить за порядком должны восемь человек.