Синоптики предупреждают жителей Татарстана о грозах и порывистом ветре
В Казани 26 июля пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +22−24 градусов.
В Казани 26 июля пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +22−24 градусов.
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Татарстане и его столице сохраняется переменная облачность.
Предстоящей ночью в Казани осадков не прогнозируется. Ветер будет западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит +12−14 градусов. Днем 26 июля в городе пройдет небольшой дождь. Направление и сила ветра не изменится. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до 22−24 градусов тепла.
Как сообщает Гидрометцентр РТ, днем 26 июля местами по Татарстану ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления западного ветра — до 15−18 м/с. Синоптики также предупреждают, что в период с 25 по 31 июля в восточных и южных районах республики ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).