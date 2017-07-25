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17:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики предупреждают жителей Татарстана о грозах и порывистом ветре

В Казани 26 июля пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +22−24 градусов.

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Татарстане и его столице сохраняется переменная облачность.

Предстоящей ночью в Казани осадков не прогнозируется. Ветер будет западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит +12−14 градусов. Днем 26 июля в городе пройдет небольшой дождь. Направление и сила ветра не изменится. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до 22−24 градусов тепла.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, днем 26 июля местами по Татарстану ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления западного ветра — до 15−18 м/с. Синоптики также предупреждают, что в период с 25 по 31 июля в восточных и южных районах республики ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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