Движение машин ограничивают с 26 июля в «Каменном Логе»
Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при посещении Литвы на автомобиле.
Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при посещении Литвы на автомобиле.
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в международном пункте пропуска на
Ограничения связаны с дорожными работами, которые будет проводиться со среды в пункте пропуска.
«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в РПТО “Каменный Лог” с 26 июля по 2 августа движение автотранспорта на
Водителей, которые собираются в ближайшую неделю посетить Литву на машине, просят учитывать данную информацию при выборе маршрутов движения через границу.