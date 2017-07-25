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17:17 (мск), источник: Sputnik.by

Движение машин ограничивают с 26 июля в «Каменном Логе»

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при посещении Литвы на автомобиле.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в международном пункте пропуска на белорусско-литовской границе «Каменный Лог», сообщили Sputnik во вторник в Ошмянской таможне.

Ограничения связаны с дорожными работами, которые будет проводиться со среды в пункте пропуска.

«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в РПТО “Каменный Лог” с 26 июля по 2 августа движение автотранспорта на белорусско-литовской границе будет ограничено», — сказали в таможне.

Водителей, которые собираются в ближайшую неделю посетить Литву на машине, просят учитывать данную информацию при выборе маршрутов движения через границу.

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