Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Ягоды и печень дикобраза: полезна ли первобытная диета?Народ Хадза живет на севере Танзании не менее 40 тысяч лет, питаясь ягодами, кореньями и млекопитающими
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
18:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржец совершает 70 километровый заплыв по Неве

Мужчина плывет уже более 10 часов по реке в сторону Финского залива.

Петербуржец Алексей Середкин совершает заплыв в 70 км по реке Нева, сообщают в соцсетях.

Мужчина начал свой необычный марафон в 3:45 ночи 25-ого июня. Он должен преодолеть дистанцию в 70 километров от Орешка до Финского залива.

Заплыв проходит по строгим правилам — нельзя касаться байдарок и других судов, нельзя выходить из воды, и вставать на дно. Каждые полчаса ему бросают термос с горячим смузи.
Виталий Касьянов
Очевидцев

Заплыв длится уже более 10 часов. Спортсмен плывет без гидрокостюма, только в плавках. Его сопровождают байдарки.

Напомним, ранее петербуржец почти переплыл Ла-Манш.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Питере друзья «случайно» утопили 13-летнего товарища в Неве и разошлись по домам
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Корабль США открыл предупредительный огонь по иранскому судну
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Ространснадзор начал внеплановую проверку пяти авиакомпаний
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь