Петербуржец совершает 70 километровый заплыв по Неве
Мужчина плывет уже более 10 часов по реке в сторону Финского залива.
Мужчина плывет уже более 10 часов по реке в сторону Финского залива.
Петербуржец Алексей Середкин совершает заплыв в 70 км по реке Нева, сообщают в соцсетях.
Мужчина начал свой необычный марафон в 3:45 ночи 25-ого июня. Он должен преодолеть дистанцию в 70 километров от Орешка до Финского залива.
Заплыв проходит по строгим правилам — нельзя касаться байдарок и других судов, нельзя выходить из воды, и вставать на дно. Каждые полчаса ему бросают термос с горячим смузи.
Заплыв длится уже более 10 часов. Спортсмен плывет без гидрокостюма, только в плавках. Его сопровождают байдарки.
Напомним, ранее петербуржец почти переплыл