Жалобы по интернету: в Севастополе заработал сайт «горячей линии»

Источник: РИА "Новости"

Основная цель портала — оказание помощи населению, предотвращение чрезвычайных ситуаций, повышение качества услуг, предоставляемых органами власти, управляющими компаниями и жизнеобеспечивающими предприятиями.

«Теперь каждый севастополец может обратиться с жалобой на неисправности в работе коммунальных и энергетических систем не только по номеру горячей линии 1563, но и через интернет-сайт. Все поданые заявки находятся в открытом доступе, что позволяет сделать систему максимально прозрачной для любого пользователя. Рассчитываем, что новый ресурс также станет для правительства Севастополя дополнительным средством контроля за работой коммунальных служб, оперативностью и качеством выполненных ими заявок», — отметил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время ознакомления с работой ресурса.

Для пользования сервисами интернет-сайта необходимо пройти регистрацию. После отправки жалобы пользователь получает уведомление о статусе заявки.

Портал «Интерактивный Севастополь — Службы города» работает в составе Центра приема и обработки вызовов, где в режиме реального времени отображаются все выполняемые заявки, фиксируются на картах проблемные участки, формируются сводки об аварийных и плановых работах городских служб.

«На данном этапе в центре работают аналитик и три оператора, один из которых психолог. С момента подачи пользователем заявки до получения ее специалистом проходит не более одной минуты. После того, как она выполнена, специалист связывается с заявителем и интересуется качеством работ. В случае необходимости заявка отправляется на доработку», — рассказал директор ЕДДС Анатолий Питиримов.