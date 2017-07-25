Жалобы по интернету: в Севастополе заработал сайт «горячей линии»
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе начал работу информационный портал Единой
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе начал работу информационный портал Единой
Основная цель портала — оказание помощи населению, предотвращение чрезвычайных ситуаций, повышение качества услуг, предоставляемых органами власти, управляющими компаниями и жизнеобеспечивающими предприятиями.
«Теперь каждый севастополец может обратиться с жалобой на неисправности в работе коммунальных и энергетических систем не только по номеру горячей линии 1563, но и через
Для пользования сервисами
Портал «Интерактивный Севастополь — Службы города» работает в составе Центра приема и обработки вызовов, где в режиме реального времени отображаются все выполняемые заявки, фиксируются на картах проблемные участки, формируются сводки об аварийных и плановых работах городских служб.
«На данном этапе в центре работают аналитик и три оператора, один из которых психолог. С момента подачи пользователем заявки до получения ее специалистом проходит не более одной минуты. После того, как она выполнена, специалист связывается с заявителем и интересуется качеством работ. В случае необходимости заявка отправляется на доработку», — рассказал директор ЕДДС Анатолий Питиримов.
По его словам, проект разработан севастопольской компанией без привлечения бюджетных средств. «Сейчас к работе с нами подключены все ресурсные предприятия города, полиция, МЧС и ФСБ — всего 38 организаций и профильных ведомств», — отметил Питиримов.