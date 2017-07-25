В центре Воронежа появятся 4 граффити

Источник: пресс-служба администрации Воронежа

В центре Воронежа появятся четыре граффити, сообщила пресс-служба городской администрации. Художники бесплатно разрисуют ограждения, которые расположены на съезде к набережной Массалитинова, улице Ленина (за центром «Вита» и у пожарной части), а также напротив Железнодорожной поликлиники № 1. Изображения в тематике «Воронеж: вчера, сегодня, завтра» украсят стены и заборы. Художники начали наносить граффити на подпорной стене на пересечении улиц Ленина и Транспортная во вторник, 25 июля.

Российские мастера прислали несколько десятков работ на конкурс стрит-арта. Например, художник из Северодвинска стал автором будущего изображения на подпорной стене при спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова.

Сотрудники управы Центрального района обработали стены и закупили лакокрасочный материал.

— Мы посчитали, что оформление стены, например, на пересечении улиц Ленина и Транспортной, площадь которой около 100 кв. м, обошлась бы нам около полумиллиона рублей. Мы не только приводим в порядок облик района, но и получаем креативную работу, — рассказала Инна Шеина, руководитель аппарата управы Центрального района.

Работы по украшению стены на спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова начнутся в августе. Граффити на стене на пересечении улиц Ленина и Урицкого планируют завершить до конца июля.