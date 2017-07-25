В центре Воронежа появятся 4 граффити
Художники разрисуют ограждения на улицах города.
Художники разрисуют ограждения на улицах города.
В центре Воронежа появятся четыре граффити, сообщила
Российские мастера прислали несколько десятков работ на конкурс
Сотрудники управы Центрального района обработали стены и закупили лакокрасочный материал.
— Мы посчитали, что оформление стены, например, на пересечении улиц Ленина и Транспортной, площадь которой около 100 кв. м, обошлась бы нам около полумиллиона рублей. Мы не только приводим в порядок облик района, но и получаем креативную работу, — рассказала Инна Шеина, руководитель аппарата управы Центрального района.
Работы по украшению стены на спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова начнутся в августе. Граффити на стене на пересечении улиц Ленина и Урицкого планируют завершить до конца июля.
Управа Центрального района организовала конкурс