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17:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа появятся 4 граффити

Художники разрисуют ограждения на улицах города.

Источник: пресс-служба администрации Воронежа

В центре Воронежа появятся четыре граффити, сообщила пресс-служба городской администрации. Художники бесплатно разрисуют ограждения, которые расположены на съезде к набережной Массалитинова, улице Ленина (за центром «Вита» и у пожарной части), а также напротив Железнодорожной поликлиники № 1. Изображения в тематике «Воронеж: вчера, сегодня, завтра» украсят стены и заборы. Художники начали наносить граффити на подпорной стене на пересечении улиц Ленина и Транспортная во вторник, 25 июля.

Российские мастера прислали несколько десятков работ на конкурс стрит-арта. Например, художник из Северодвинска стал автором будущего изображения на подпорной стене при спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова.

Сотрудники управы Центрального района обработали стены и закупили лакокрасочный материал.

— Мы посчитали, что оформление стены, например, на пересечении улиц Ленина и Транспортной, площадь которой около 100 кв. м, обошлась бы нам около полумиллиона рублей. Мы не только приводим в порядок облик района, но и получаем креативную работу, — рассказала Инна Шеина, руководитель аппарата управы Центрального района.

Работы по украшению стены на спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова начнутся в августе. Граффити на стене на пересечении улиц Ленина и Урицкого планируют завершить до конца июля.

Управа Центрального района организовала конкурс стрит-арта в Воронеже летом 2017 года. Стены города разрисуют в тематиках «Узнаваемые виды Воронежа», «Воронеж: вчера и сегодня», «Символы Воронежа» до начала сентября. Конкурс приурочили к юбилею Центрального района.

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