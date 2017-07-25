Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Актриса из России стала звездой светского вечера в Монако (фото)
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Ягоды и печень дикобраза: полезна ли первобытная диета?Народ Хадза живет на севере Танзании не менее 40 тысяч лет, питаясь ягодами, кореньями и млекопитающими
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
17:52 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани появится музей Николая Лобачевского

В «ректорском доме», где расположится музей, ведется косметический ремонт.

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казанском федеральном университете ведется работа по созданию музея Н. И. Лобачевского. Он будет находиться в «ректорском доме», где ученый проживал со своей семьей в течении 19 лет, когда он был ректором вуза. В настоящее время в доме ведется косметический ремонт.

Для воссоздания атмосферы той эпохи будут использованы подлинные предметы интерьера XIX века. В КФУ сохранился стол, который, по легенде, принадлежал Н. И. Лобачевскому, а также мебель XIX века.

В здании кроме музея будут находиться учебные аудитории для студентов Института математики и механики им. Н. И. Лобачевского, библиотека геометрического кабинета, которой сможет воспользоваться любой желающий. В мемориальной части музея расположится кабинет ректора, а в гостиной семьи Лобачевских будет создан зал лауреатов премии Лобачевского. Экспозиция музея по неевклидовой геометрии поведает об истории возникновения и развития науки и математической школы Казанского университета. Среди экспонатов будут книги — прижизненные труды ученого и его последователей, рукописи физико-математического общества Казанского университета, документы из Национального архива РТ и Музея истории КФУ.

Музей Н. И. Лобачевского КФУ будет иметь и мультимедийную составляющую. К примеру, с помощью современных технологий можно будет увидеть, как создавался университетский комплекс времен Лобачевского.

Финансовую помощь в создании музея оказывают спонсоры и меценаты, известные выпускники университета. Принять участие в создании музея может любой желающий.

Открытие музея приурочено к юбилею Н. И. Лобачевского: в 2017 году исполняется 225 лет со дня его рождения. Для Казанского университета он обозначен Годом Лобачевского, сообщает пресс-служба КФУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани появится музей Николая Лобачевского
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Корабль США открыл предупредительный огонь по иранскому судну
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Ространснадзор начал внеплановую проверку пяти авиакомпаний
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь