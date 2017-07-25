В Казани появится музей Николая Лобачевского

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казанском федеральном университете ведется работа по созданию музея Н. И. Лобачевского. Он будет находиться в «ректорском доме», где ученый проживал со своей семьей в течении 19 лет, когда он был ректором вуза. В настоящее время в доме ведется косметический ремонт.

Для воссоздания атмосферы той эпохи будут использованы подлинные предметы интерьера XIX века. В КФУ сохранился стол, который, по легенде, принадлежал Н. И. Лобачевскому, а также мебель XIX века.

В здании кроме музея будут находиться учебные аудитории для студентов Института математики и механики им. Н. И. Лобачевского, библиотека геометрического кабинета, которой сможет воспользоваться любой желающий. В мемориальной части музея расположится кабинет ректора, а в гостиной семьи Лобачевских будет создан зал лауреатов премии Лобачевского. Экспозиция музея по неевклидовой геометрии поведает об истории возникновения и развития науки и математической школы Казанского университета. Среди экспонатов будут книги — прижизненные труды ученого и его последователей, рукописи физико-математического общества Казанского университета, документы из Национального архива РТ и Музея истории КФУ.

Музей Н. И. Лобачевского КФУ будет иметь и мультимедийную составляющую. К примеру, с помощью современных технологий можно будет увидеть, как создавался университетский комплекс времен Лобачевского.

Финансовую помощь в создании музея оказывают спонсоры и меценаты, известные выпускники университета. Принять участие в создании музея может любой желающий.