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18:07 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде открыли первую паркур-площадку

У детей микрорайона «7 ветров» появилось новое любимое место — сегодня в парке «Семейный» в Дзержинском районе открылась площадка для занятий паркуром.

Площадка построена благодаря совместной работе фонда Елены Исинбаевой и компании «Макдоналдс» в рамках проекта «Каждый ребенок достоин пьедестала». В приветственном слове прославленная легкоатлетка выразила надежду, что эта площадка будет пользоваться у ребят огромной популярностью, а в скором времени подобные комплексы появятся и в других районах.

В свою очередь, глава Волгограда Андрей Косолапов подчеркнул, что Дзержинский район — один из самых молодых и динамично развивающихся в городе, а посему символично, что первая подобная площадка появилась именно там.

Первые трюки на площадке показали мастера — опытные трейсеры из Волгограда и Москвы. Сначала они выступили по отдельности, а затем на радость зрителям устроили баттл, преодолевая одни и те же препятствия по очереди. В конце мероприятия профи подарили всем желающим мастер-классы по покорению некоторых снарядов.

К услугам юных волгоградцев теперь комплекс площадью 300 квадратных метров с турниками, перилами, стеной с упорами для скалолазания и традиционные для паркура препятствия в виде больших снарядов разной высоты.

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