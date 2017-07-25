В Волгограде открыли первую паркур-площадку
У детей микрорайона «7 ветров» появилось новое любимое место — сегодня в парке «Семейный» в Дзержинском районе открылась площадка для занятий паркуром.
У детей микрорайона «7 ветров» появилось новое любимое место — сегодня в парке «Семейный» в Дзержинском районе открылась площадка для занятий паркуром.
Площадка построена благодаря совместной работе фонда Елены Исинбаевой и компании «Макдоналдс» в рамках проекта «Каждый ребенок достоин пьедестала». В приветственном слове прославленная легкоатлетка выразила надежду, что эта площадка будет пользоваться у ребят огромной популярностью, а в скором времени подобные комплексы появятся и в других районах.
Первые трюки на площадке показали мастера — опытные трейсеры из Волгограда и Москвы. Сначала они выступили по отдельности, а затем на радость зрителям устроили баттл, преодолевая одни и те же препятствия по очереди. В конце мероприятия профи подарили всем желающим
К услугам юных волгоградцев теперь комплекс площадью 300 квадратных метров с турниками, перилами, стеной с упорами для скалолазания и традиционные для паркура препятствия в виде больших снарядов разной высоты.