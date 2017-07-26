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08:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Борисоглебске появится мемориал погибшим в Афганистане воинам

Это будет композиция с БТР-70 и самолетом СУ-25.

Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах, появится в Борисоглебске. Бронетранспортер из Тульской области, который станет частью композиции, привезли в город в понедельник, 24 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил председатель союза десантников России города Борисоглебск Юрий Шапошников во вторник, 25 июля.

Автором проекта стал архитектор Евгений Степыгин.

— На голосование представили три эскиза памятника «Звезда». На первом проекте просто благоустроили имеющийся памятник — уложили брусчатку, установили лавочки. Второй вариант предусматривал установку бронемашины у имеющегося памятника. Третий проект набрал больше всего голосов. Это композиция с БТР, «Звездой» и самолетом, — пояснила корреспонденту РИА «Воронеж» исполняющая обязанности начальника архитектурного отдела администрации БГО Елена Мартакова.

Спонсор выделил на покупку БТР-70 800 тыс. рублей. Организация «Союз ветеранов Афганистана» в Борисоглебске отправила запрос министру обороны Сергею Шойгу. Он обещал выделить безвозмездно самолет СУ-25 и БТР-60. Один БТР установят у «Звезды». Второй станет первым экземпляром «Музея воинской славы под открытом небом».

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