В Борисоглебске появится мемориал погибшим в Афганистане воинам

Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах, появится в Борисоглебске. Бронетранспортер из Тульской области, который станет частью композиции, привезли в город в понедельник, 24 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил председатель союза десантников России города Борисоглебск Юрий Шапошников во вторник, 25 июля.

Автором проекта стал архитектор Евгений Степыгин.

— На голосование представили три эскиза памятника «Звезда». На первом проекте просто благоустроили имеющийся памятник — уложили брусчатку, установили лавочки. Второй вариант предусматривал установку бронемашины у имеющегося памятника. Третий проект набрал больше всего голосов. Это композиция с БТР, «Звездой» и самолетом, — пояснила корреспонденту РИА «Воронеж» исполняющая обязанности начальника архитектурного отдела администрации БГО Елена Мартакова.