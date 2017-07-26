В Борисоглебске появится мемориал погибшим в Афганистане воинам
Это будет композиция с БТР-70 и самолетом СУ-25.
Это будет композиция с БТР-70 и самолетом СУ-25.
Мемориальный комплекс
Автором проекта стал архитектор Евгений Степыгин.
— На голосование представили три эскиза памятника «Звезда». На первом проекте просто благоустроили имеющийся памятник — уложили брусчатку, установили лавочки. Второй вариант предусматривал установку бронемашины у имеющегося памятника. Третий проект набрал больше всего голосов. Это композиция с БТР, «Звездой» и самолетом, — пояснила корреспонденту РИА «Воронеж» исполняющая обязанности начальника архитектурного отдела администрации БГО Елена Мартакова.
Спонсор выделил на покупку БТР-70 800 тыс. рублей. Организация «Союз ветеранов Афганистана» в Борисоглебске отправила запрос министру обороны Сергею Шойгу. Он обещал выделить безвозмездно самолет СУ-25 и БТР-60. Один БТР установят у «Звезды». Второй станет первым экземпляром «Музея воинской славы под открытом небом».