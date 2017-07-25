Арбузы с нитратами продают на волгоградских рынках
Арбузы с нитратами продают на волгоградских рынках.
Арбузы с нитратами продают на волгоградских рынках.
Сегодня 25 июля 2017 года на рынках Волгограда состоялся инспекционный рейд «Народного контроля» по проверке качества плодоовощной и бахчевой продукции.
Возглавила инспекцию депутат Госдумы РФ Анна Кувычко. В числе экспертов ей помогали представители профильных ведомств, а также депутат Волгоградской областной Думы, ректор Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Овчинников.
Инспекция проверила 20 наименований продуктов, как местного производства, так и привозные. Среди них — овощи, фрукты, ягоды и бахчевые культуры. Проверка была проводилась с использованием
«Наши активисты не реже чем 2 раза в месяц будут выходить на рынки города и информировать волгоградцев и жителей Волгоградской области о результатах наших рейдов», — прокомментировала Анна Кувычко.
Проверка продуктов на рынке по улице Ткачёва показала не соответствие нормам только в арбузах, в которых содержание селитры превысило нормы Роспотребнадзора. На рынке по улице Титова ситуация более плачевная. Здесь превышение нитратов было выявлено в арбузах, дынях, абрикосах и персиках. Предельно допустимые нормы в данных продуктах были превышены почти вдвое!
В итоге, федеральный координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко сообщила, что задача активистов не просто зафиксировать нарушения, а принять конкретные меры. По результатам инспекции «Народный контроль» подготовит в региональное подразделение Роспотребнадзора и областной комитет промышленности и торговли обращение по вопросу выявленных нарушений в продаже плодовоовощной продукции на волгоградских рынках.