Арбузы с нитратами продают на волгоградских рынках.

Сегодня 25 июля 2017 года на рынках Волгограда состоялся инспекционный рейд «Народного контроля» по проверке качества плодоовощной и бахчевой продукции.

Возглавила инспекцию депутат Госдумы РФ Анна Кувычко. В числе экспертов ей помогали представители профильных ведомств, а также депутат Волгоградской областной Думы, ректор Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Овчинников.

Инспекция проверила 20 наименований продуктов, как местного производства, так и привозные. Среди них — овощи, фрукты, ягоды и бахчевые культуры. Проверка была проводилась с использованием нитрат-тестера. В ходе рейда была проведена контрольная закупка на рынках на улице Ткачёва в Центральном районе и на улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщили ВДТВ в областной Думе Волгограда.

По словам депутата Госдумы Анны Кувычко, подобные рейды нацелены на то, чтобы выявить, какого качества продукция представлена на волгоградских рынках.

«Наши активисты не реже чем 2 раза в месяц будут выходить на рынки города и информировать волгоградцев и жителей Волгоградской области о результатах наших рейдов», — прокомментировала Анна Кувычко.

Проверка продуктов на рынке по улице Ткачёва показала не соответствие нормам только в арбузах, в которых содержание селитры превысило нормы Роспотребнадзора. На рынке по улице Титова ситуация более плачевная. Здесь превышение нитратов было выявлено в арбузах, дынях, абрикосах и персиках. Предельно допустимые нормы в данных продуктах были превышены почти вдвое!