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17:59 (мск), источник: Kazinform

6-килограммовую девочку родила жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В перинатальном центре города Тараза зафиксирован уникальный случай рождения 6-килограммового ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня в четыре часа ночи родилась девочка-“рекордсменка” весом 6 килограммов 265 граммов и ростом 67 сантиметров, — рассказала главный врач медицинского учреждения Каракоз Сагингалиева. — Ребеночек доношен, мама рожала сама, естественным путем. Сейчас и ребенок, и мама чувствуют себя нормально, они находятся в послеродовом отделении».

По ее словам, новорожденные весом более пяти килограммов считаются плодами-гигантами, вес 5 — 6 килограммов характерен для полугодовалых детей.

Последний случай рождения крупного ребенка в Таразском перинатальном центре был зафиксирован в 2010 году. Для 30-летней Алены Премушко это третьи роды. Первые два ее ребенка Николай и Полина родились с солидным весом — 3,5 и 4,5 кг. Супруги Премушко Алена и Владимир довольны, что дети здоровы. По мнению медиков, в последние десятилетия происходит ускоренное биологическое развитие, поэтому груднички нередко рождаются 5- и 6-килограммовыми.

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