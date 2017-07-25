6-килограммовую девочку родила жительница Тараза

«Сегодня в четыре часа ночи родилась девочка-“рекордсменка” весом 6 килограммов 265 граммов и ростом 67 сантиметров, — рассказала главный врач медицинского учреждения Каракоз Сагингалиева. — Ребеночек доношен, мама рожала сама, естественным путем. Сейчас и ребенок, и мама чувствуют себя нормально, они находятся в послеродовом отделении».

Последний случай рождения крупного ребенка в Таразском перинатальном центре был зафиксирован в 2010 году. Для 30-летней Алены Премушко это третьи роды. Первые два ее ребенка Николай и Полина родились с солидным весом — 3,5 и 4,5 кг. Супруги Премушко Алена и Владимир довольны, что дети здоровы. По мнению медиков, в последние десятилетия происходит ускоренное биологическое развитие, поэтому груднички нередко рождаются 5- и 6-килограммовыми.