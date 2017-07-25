Собственников дома с рухнувшим барельефом Гоголя привлекут к ответственности

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Накануне от постройки отвалилась часть со скульптурным портретом Гоголя. В Мосгорнаследии считают, что поддерживать памятник архитектуры в надлежащем состоянии должны были собственники дома, представленные местным ТСЖ.

Департамент культурного наследия начал противоаварийные работы в «Доме Бройдо», или «Доме с писателями», в Плотниковом переулке неподалеку от Арбата в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства. Этому предшествовало сообщение в Facebook московского градозащитного движения «Архнадзор» о том, что от постройки отвалился барельеф с изображением Николая Гоголя.

Дом Бройдо в Плотниковом переулке, знаменитый «Дом с писателями», уже не первый год постепенно теряющий легендарный лепной фриз с портретами литераторов, выстроившихся в очередь то ли к музам, то ли к дамам, понес новые утраты: отвалился рельеф с Гоголем. Общественное движение «Архнадзор»

«Как и в предыдущих подобных случаях, обломки собрали и взяли на хранение местные жители. К многолетним призывам способствовать срочной реставрации памятника регионального значения власти остаются глухи, — говорилось в посте, размещенном «Архнадзором».

Источник: Газета.Ру

По сведениям департамента культурного наследия, сейчас это здание принадлежит физическим лицам, проживающим в нем. При этом в ведомстве подчеркивают, что по закону собственник объекта культурного наследия обязан осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем состоянии.

Мосгорнаследие неоднократно обращалось к собственникам по поводу проведения работ по сохранению объекта. Данные работы не были проведены. В связи с этим департамент культурного наследия Москвы планирует привлечь ТСЖ к административной ответственности. Алексей Емельянов Глава департамента культурного наследия

По словам чиновника, «24 июля 2017 года сотрудниками Мосгорнаследия осуществлен выезд на объект, в результате которого зафиксировано обрушение части лепного декора. В ближайшее время будет составлена картограмма утрат и разработана программа по их восстановлению и реставрации. В то же время в целях обеспечения сохранности здания в течение недели на объекте будут установлены леса для проведения неотложных противоаварийных работ на объекте».

Емельянов добавил, что сейчас в неудовлетворительном состоянии находятся фасады памятника архитектуры и именно их и будут ремонтировать в первую очередь.

Источник: Газета.Ру

«По завершении противоаварийных работ планируется выполнение полномасштабных работ по сохранению объекта. Основные работы планируется завершить в марте 2018 года», — отмечается в сообщении департамента.

Доходный дом Григория Бройдо был построен в 1907 году известным архитектором Николаем Жериховым в стиле модерн, который был в моде в начале ХХ века. Фирма Германа Бройдо, кандидата коммерческих наук и советника юстиции, и его супруги, Анжелики Гастоновны, занималась выкупом участков земли в перспективных, фешенебельных районах Москвы и застройкой их особняками и доходными домами для дальнейшей продажи.

Большинство возведенных семейной фирмой зданий находятся в районе Пречистенки и Арбата. Супруги Бройдо, однажды воспользовавшиеся услугами Жерихова, стали его постоянными заказчиками. По проекту этого архитектора построено несколько их доходных зданий, и три из них признаны на данный момент объектами культурного наследия, в том числе и дом в Плотниковом переулке.

На уровне второго этажа этой постройки проходит скульптурный фриз с изображениями стоящих и как бы прильнувших друг к другу фигур. Этот декоративный элемент стал настоящим украшением постройки, так как скульптуры на доме изображают известных писателей — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого. Причем скульптурный портрет автора «Войны и мира» стал первым его прижизненным изображением, которое было выставлено на обозрение широкой публики.

До сих пор непонятно, для чего заказчик разместил русских писателей, которые окружены античными красавицами на этом доме. По одной из версий, в здании было решено разместить элитный публичный дом, об этом нередко до сих пор рассказывают нынешние жильцы «Дома Бройдо».

Однако историки и москвоведы сомневаются в том, что там находился именно бордель. К тому же в этом случае изображение Гоголя выглядело бы чересчур издевательским, так как классик русской литературы никогда не был женат и, по наиболее часто встречающейся версии, умер девственником.

Источник: Газета.Ру

Неизвестно также в точности и то, кто был автором скульптур на доме в Плотниковом переулке. Считается, что авторство могло принадлежать скульптору по имени Лев Синаев-Бернштейн. В этом случае на фасаде «Дома Бройдо» изображены фрагменты фриза для Музея изящных искусств на Волхонке, которые скульптор делал по заказу директора этого учреждения Цветаева.

Тот заказал для музея композицию «Парнас», где была изображена процессия из 50 фигур в античных одеждах, направлявшихся к окруженному музами Аполлону, который раздает венки славы художникам, писателям и ученым разных стран. Однако Цветаев счел исполнение фриза чересчур фривольным и отказался устанавливать его на фасаде музея. И тогда скульптор разместил его фрагменты уже на доходном доме Бройдо.

Впервые об аварийном состоянии фасада «Писательского дома» общественность заявила в 2008 году. Однако с тех пор никаких эффективных мер против разрушения памятника предпринято не было. Эти сведения «Газете.Ru» подтвердил и глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

Мы в курсе сложившейся вокруг этого дома ситуации, но не можем никак в нее вмешиваться, поскольку постройка находится на территории, входящей в муниципальный округ Хамовники. Но если его представители к нам обратятся, мы готовы им оказать любую посильную нам помощь. Евгений Бабенко Глава муниципального округа Арбат

В свою очередь глава муниципального округа Хамовники Нина Гущина подчеркнула, что муниципальные депутаты будут держать вопрос восстановления «Писательского дома» под своим контролем. «Мы всегда занимались этим вопросом и будем продолжать это делать.

Сейчас проходит капитальный ремонт этого дома, но учитывая, что это памятник архитектуры, было принято решение начать и реставрационные работы.