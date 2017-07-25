До 45 градусов жары ожидается в некоторых регионах Казахстана 26 июля
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
Прогноз погоды на 26 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 21−23 тепла, днём от 35 до 37 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 26 июля местами кратковременный дождь, гроза. Днём местами возможен град, шквальный ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днём от 29 до 34, местами +25.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. ветер 9−14 м/с. Ночная температура от 15 тепла, днём столбик термометра поднимется до +30 градусов.
В Алматинской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, возможен град. Порывы ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от 15 до 20 тепла, днём 33−38 жары.
В Атырауской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град и шквал. Ночью 17−22 тепла, местами +14, днём 28−33, местами +36 градусов тепла.
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Жаркий день без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Ветер днём местами 15−20 м/с. Температура ночью составит от 20 до 25 тепла, местами +15. Дневная температура по области 34−39. Синоптики предупреждают о сильной жаре, местами до +43.
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На территории Карагандинской области в среду переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер до 9−14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 18 до 32 тепла.
В Костанайской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер до 9−14 м/с. 26 июля на территории региона ожидается от 12 тепла ночью до 27 тепла днём.
В Кызылординской области днём местами дождь, гроза. возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 35−40 градусов жары, местами +43.
На территории Мангистауской области кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 17−22 тепла, местами +28, днём столбик термометра поднимется до 30−35, местами до +38 градусов жары.
В Павлодарской области ночью местами дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер местами 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 15−20 тепла, днём воздух прогреется до 25−30, местами +33.
Гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в
Погода без осадков ожидается во вторник в