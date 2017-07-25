До 45 градусов жары ожидается в некоторых регионах Казахстана 26 июля

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 26 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура ночью 21−23 тепла, днём столбик термометра поднимется до 32−34 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 21−23 тепла, днём от 35 до 37 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 26 июля местами кратковременный дождь, гроза. Днём местами возможен град, шквальный ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днём от 29 до 34, местами +25.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. ветер 9−14 м/с. Ночная температура от 15 тепла, днём столбик термометра поднимется до +30 градусов.

В Алматинской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, возможен град. Порывы ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от 15 до 20 тепла, днём 33−38 жары.

В Атырауской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град и шквал. Ночью 17−22 тепла, местами +14, днём 28−33, местами +36 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской местами кратковременный дождь, гроза. Возможен град и шквальный ветер. Температура воздуха составит ночью 15−20 градусов. Днём ожидается 27−32, местами до +35 градусов.

Жаркий день без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Ветер днём местами 15−20 м/с. Температура ночью составит от 20 до 25 тепла, местами +15. Дневная температура по области 34−39. Синоптики предупреждают о сильной жаре, местами до +43.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны гроза и шквальный ветер. Температура воздуха ночью составит 10−15 тепла, местами всего +10, днём 20−25, местами +28 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в среду переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер до 9−14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 18 до 32 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер до 9−14 м/с. 26 июля на территории региона ожидается от 12 тепла ночью до 27 тепла днём.

В Кызылординской области днём местами дождь, гроза. возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 35−40 градусов жары, местами +43.

На территории Мангистауской области кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 17−22 тепла, местами +28, днём столбик термометра поднимется до 30−35, местами до +38 градусов жары.

В Павлодарской области ночью местами дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер местами 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 15−20 тепла, днём воздух прогреется до 25−30, местами +33.

Гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Возможен град, шквал. Ночью температура воздуха составит 13−18 тепла, днём от 24 до 29 тепла, местами +32.