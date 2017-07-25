Погода в Башкирии улучшится к концу недели
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Погода в республике улучшится во второй половине недели, сообщили в Башгидрометцентре.
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Погода в республике улучшится во второй половине недели, сообщили в Башгидрометцентре.
Сейчас регион находится в тыловой части высотного циклона, поэтому в первые три дня температура ниже нормы. К выходным она постепенно приблизится к 30 градусам, особенно в западных и