Погода в Башкирии улучшится к концу недели

Сейчас регион находится в тыловой части высотного циклона, поэтому в первые три дня температура ниже нормы. К выходным она постепенно приблизится к 30 градусам, особенно в западных и юго-западных районах. В целом среднесуточная температура сохраняется около нормы, отметили синоптики.