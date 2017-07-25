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22:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Погода в Башкирии улучшится к концу недели

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Погода в республике улучшится во второй половине недели, сообщили в Башгидрометцентре.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас регион находится в тыловой части высотного циклона, поэтому в первые три дня температура ниже нормы. К выходным она постепенно приблизится к 30 градусам, особенно в западных и юго-западных районах. В целом среднесуточная температура сохраняется около нормы, отметили синоптики.

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