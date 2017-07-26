Источник: БЕЛТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30% месячной нормы осадков выпало в Минске за несколько часов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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«В зависимости от районов города, по данным на 21.00, выпало 25−30% нормы осадков. Ливни будут продолжаться и ночью, грозовая обстановка сохраняется», — отметили синоптики.

Непогода затронула и другие города Беларуси, в сети появилось видео затопленных улиц и тротуаров, спасающихся от дождя людей. Сильные дожди отмечались в Бресте, Ганцевичах.