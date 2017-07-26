К середине осени воронежцам обещают отремонтировать 125 дворов за 250 млн рублей

Источник: Вести - Воронеж

Кто благоустроит территории у домов города, уже определили — мэрия объявила победителей аукциона по ремонту дворов. Тендер выиграли две воронежские компании. За четверть миллиарда рублей они будут обязаны воплотить в жизнь проекты местных жителей — работы должны закончить до конца октября.

Однако, например, в Левобережном районе ремонт обещают сделать до начала осени — там уже приступили к благоустройству. Что появится во дворах после глобального ремонта, и как быть тем, кому в этом году не повезло — узнал корреспондент «Вести-Воронеж».

Ржавых качелей здесь скоро не будет, зато появятся лавочки. Этот двор один из первых, где современную городскую среду уже формируют — начали с уборки бордюрного камня.

Под окнами местных жителей обустроят палисадник, а посередине участка установят новые детскую и спортивную площадки. Причём, как всё это будет выглядеть — жители смогут рассмотреть — у каждого такого двора подрядчик разместит паспорт объекта.

Светлана Перевалова, председатель совета дома № 94/4 по Ленинскому проспекту:

«У нас поменяли всю сантехнику, крышу, водопровод, канализацию. То есть, полностью сделан ремонт. Теперь в этом году нам сделали ремонт фасада. Ну, и мне повезло, может быть, с упорством нашим. Что мы попали и на обустройство двора. Пришлось мне, конечно, побегать. Уже во всех инстанциях меня знают. Уже, можно сказать, в лицо».

Основной критерий формирования отбора территорий — это личное участие жильцов этих дворовых территорий в благоустройстве. Это либо физическое участие, либо финансовое участие.

Именно такие — самые напористые жители города получили возможность благоустроить их дворы. На подачу заявок было всего две недели, поэтому многие просто не успели предоставить полный пакет бумаг или правильно их оформить. По словам мэра Александра Гусева, такой подход к отбору дворов для ремонта нужно менять, но инициативность граждан всё же останется в приоритете.

Александр Гусев, глава г. Воронежа:

«Основной критерий формирования отбора территорий — это личное участие жильцов этих дворовых территорий в благоустройстве. Это либо физическое участие, либо финансовое участие. Поэтому вместе с руководителями управ давайте уже какой-то формальный документ выпустим, который будет регламентировать порядок отбора. И ещё раз настаиваю, чтобы основным критерием было участие горожан в этих работах».

В этом году в городе благоустроят 125 дворовых территорий. Заявок же — почти в два раза больше. Все они теперь ждут очереди. Чтобы сделать ремонт во дворе своего дома, жители предоставили управе предложения по улучшению, копии протокола общего собрания, фотографии и схемы предлагаемого благоустройства.

Сергей Петрин, и. о. руководителя управления ЖКХ г. Воронеж:

«136 дворовых территорий уже с полными пакетами документов готовы для включения в программу 2018 года. Недели две назад мы направили документы в Департамент ЖКХ областной с просьбой определиться с официальным сроком для принятия заявок на формирование программы 2018 — 2022 годов».

Предположительно заявки на следующий год станут принимать уже с начала августа. Причём, время на подачу документов увеличат — собирать их будут до момента формирования программы на следующий год, то есть примерно до начала октября.