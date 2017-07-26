Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Покупателей жилья защитит новый закон
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Машины смертников «Исламского государства»
12:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

К середине осени воронежцам обещают отремонтировать 125 дворов за 250 млн рублей

Городские власти определили всех подрядчиков для выполнения работ.

Источник: Вести - Воронеж

Кто благоустроит территории у домов города, уже определили — мэрия объявила победителей аукциона по ремонту дворов. Тендер выиграли две воронежские компании. За четверть миллиарда рублей они будут обязаны воплотить в жизнь проекты местных жителей — работы должны закончить до конца октября.

Однако, например, в Левобережном районе ремонт обещают сделать до начала осени — там уже приступили к благоустройству. Что появится во дворах после глобального ремонта, и как быть тем, кому в этом году не повезло — узнал корреспондент «Вести-Воронеж».

Ржавых качелей здесь скоро не будет, зато появятся лавочки. Этот двор один из первых, где современную городскую среду уже формируют — начали с уборки бордюрного камня.

Под окнами местных жителей обустроят палисадник, а посередине участка установят новые детскую и спортивную площадки. Причём, как всё это будет выглядеть — жители смогут рассмотреть — у каждого такого двора подрядчик разместит паспорт объекта.

Светлана Перевалова, председатель совета дома № 94/4 по Ленинскому проспекту:

«У нас поменяли всю сантехнику, крышу, водопровод, канализацию. То есть, полностью сделан ремонт. Теперь в этом году нам сделали ремонт фасада. Ну, и мне повезло, может быть, с упорством нашим. Что мы попали и на обустройство двора. Пришлось мне, конечно, побегать. Уже во всех инстанциях меня знают. Уже, можно сказать, в лицо».

Основной критерий формирования отбора территорий — это личное участие жильцов этих дворовых территорий в благоустройстве. Это либо физическое участие, либо финансовое участие.

Именно такие — самые напористые жители города получили возможность благоустроить их дворы. На подачу заявок было всего две недели, поэтому многие просто не успели предоставить полный пакет бумаг или правильно их оформить. По словам мэра Александра Гусева, такой подход к отбору дворов для ремонта нужно менять, но инициативность граждан всё же останется в приоритете.

Александр Гусев, глава г. Воронежа:

«Основной критерий формирования отбора территорий — это личное участие жильцов этих дворовых территорий в благоустройстве. Это либо физическое участие, либо финансовое участие. Поэтому вместе с руководителями управ давайте уже какой-то формальный документ выпустим, который будет регламентировать порядок отбора. И ещё раз настаиваю, чтобы основным критерием было участие горожан в этих работах».

В этом году в городе благоустроят 125 дворовых территорий. Заявок же — почти в два раза больше. Все они теперь ждут очереди. Чтобы сделать ремонт во дворе своего дома, жители предоставили управе предложения по улучшению, копии протокола общего собрания, фотографии и схемы предлагаемого благоустройства.

Сергей Петрин, и. о. руководителя управления ЖКХ г. Воронеж:

«136 дворовых территорий уже с полными пакетами документов готовы для включения в программу 2018 года. Недели две назад мы направили документы в Департамент ЖКХ областной с просьбой определиться с официальным сроком для принятия заявок на формирование программы 2018 — 2022 годов».

Предположительно заявки на следующий год станут принимать уже с начала августа. Причём, время на подачу документов увеличат — собирать их будут до момента формирования программы на следующий год, то есть примерно до начала октября.

Те же, кто хочет уже начать собирать документы, скорее всего, смогут рассчитывать на ремонт только года через два. Правда, уже с 2018 года шансы попасть в число счастливчиков уменьшатся. Средства, выделенные на благоустройство, скорее всего, не изменятся, но на эти же деньги собираются обустраивать и общественные пространства: парки, скверы, бульвары и набережные.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь