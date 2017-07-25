Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Уникальные витрины Могадишо
22:25 (мск), источник: ТАСС

Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 лет

Семья Барбары Синатры сообщила, что она ушла из жизни естественной смертью.

Источник: AP 2017
Фоторепортаж
100 лет со дня рождения Фрэнка Синатры

ТАСС, 25 июля. Последняя из четырех жен американского певца Фрэнка Синатры, модель и основательница центра по защите детей от жестокого обращения Барбара Синатра (в девичестве Блейкели) скончалась на 91-м году жизни. Об этом во вторник сообщил представитель семьи телеканалу Fox News.

По его словам, Барбара ушла из жизни естественной смертью в окружении семьи и друзей.

Барбара и Фрэнк поженились в июле 1976 года в штате Калифорния и оставались неразлучными до самой смерти певца в 1998 году.

 В Госдепе опровергли информацию об отставке Тиллерсона
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
В Госдепе опровергли информацию об отставке Тиллерсона
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
Госдеп опроверг сообщения о намерении Тиллерсона уйти в отставку
Задержанную в Турции шестилетнюю россиянку выпустили из страны
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь