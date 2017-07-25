Атомный крейсер «Петр Великий» прибыл в Петербург для участия в параде

Сообщается, что 25 июля флагман Северного флота прошел мимо форта «Константин» и встал на рейд в Кронштадтском порту. Вместе с ним прибыл подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

Как сообщили в Минобороны, «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» примут участие в Главном военно-морском параде в Петербурге, который состоится 30 июля. Всего в нем задействуют 10 кораблей и судов, в том числе несколько ракетных крейсеров и атомных субмарин.