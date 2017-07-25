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23:28 (мск), источник: РИА Новости

Атомный крейсер «Петр Великий» прибыл в Петербург для участия в параде

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» вошел в Финский залив в преддверии парада ко дню ВМФ, пишет «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 25 июля флагман Северного флота прошел мимо форта «Константин» и встал на рейд в Кронштадтском порту. Вместе с ним прибыл подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

Ранее «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» совершили переход с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

Как сообщили в Минобороны, «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» примут участие в Главном военно-морском параде в Петербурге, который состоится 30 июля. Всего в нем задействуют 10 кораблей и судов, в том числе несколько ракетных крейсеров и атомных субмарин.

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