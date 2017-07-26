Во время выступления Трампа в Огайо мужчина развернул флаг СССР

Источник: Reuters

Сначала мужчина в красной футболке развернул на трибуне плакат: «Трамп и Пенс должны уйти». На протестующего напали другие участники митинга, а затем его скрутила и вывела охрана. «Откуда он, черт побери, взялся?» — прокомментировал Трамп.

Второй протестующий развернул на трибуне флаг СССР, намекая на слухи о «сговоре Трампа с Россией», которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Флаг из рук протестующего быстро выхватили, затем его также вывела охрана.