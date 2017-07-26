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03:08 (мск), источник: РИА Новости

Во время выступления Трампа в Огайо мужчина развернул флаг СССР

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Потасовки произошли на выступлении президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун, штат Огайо — инцидент показали в прямом эфире американские телеканалы.

Источник: Reuters

Сначала мужчина в красной футболке развернул на трибуне плакат: «Трамп и Пенс должны уйти». На протестующего напали другие участники митинга, а затем его скрутила и вывела охрана. «Откуда он, черт побери, взялся?» — прокомментировал Трамп.

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Второй протестующий развернул на трибуне флаг СССР, намекая на слухи о «сговоре Трампа с Россией», которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Флаг из рук протестующего быстро выхватили, затем его также вывела охрана.

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«А он молод. Ему надо к мамочке — ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас», — прокомментировал Трамп.

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