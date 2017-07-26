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04:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жилище древних нанайцев построят в Хабаровском крае

Проект «Дом нани» из села Бельго стал победителем III Всероссийского конкурса.

Проект «Дом нани — нанайское стойбище под открытым небом» стал победителем III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» автор проекта, директор Дома культуры села Бельго Мариана Дигор, на средства гранта в селе с нуля построят культурно-музейный центр.

 — На площадке в десять соток мы хотим построить глиняную фанзу — жилище древних нанайцев, дом из бересты, амбар из бревен, большую крытую сцену с гримерками для артистов, загон для собак и оградить территорию «живым» забором, — уточнила Мариана Дигор. — Хотим также сделать обналичку с нанайским орнаментом.

По ее словам, для создания национального стойбища требуется только природный материал — береста, саженцы тальника и бревна. Жители села своими силами уже начали их заготовку. Местные мастерицы вышивают коврики для оформления фанзы и учатся плести циновки у соседей — своих специалистов в селе не осталось. За счет гранта построят только сцену и приобретут новую аппаратуру.

Нанайское стойбище «Дом нани» даст возможность жителям всего края увидеть быт нанайцев в древности, попробовать уникальную национальную кухню и увидеть, как готовят настоящую нанайскую толу из рыбы, а также поучаствовать в народных амурских играх и понаблюдать за работой умельцев.

Открытие культурно-музейного центра запланировано в августе 2018 года. Через год в с. Бельго состоится большой праздник, на который приглашены коллективы из соседних сел и других районов Хабаровского края.

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