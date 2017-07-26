Валерий Гергиев верит в культурную исключительность Владивостока.

Симфонический оркестр Мариинского театра открыл симфоническую программу второго Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» на своей Приморской сцене, сообщили ИА «Дейта.ру» в администрации Приморья.

Музыканты исполнили программу к 135-летию великого русского композитора Игоря Стравинского.

Дирижировал лично маэстро, художественный руководитель-директор театра Валерий Гергиев. Насладиться шедеврами русской классики собрался полный зал гостей и жителей Приморья. В числе них — Губернатор края Владимир Миклушевский.

Соло на скрипке исполнил молодой виртуоз из Китая Хэ Цзыюй. Соло на фортепиано — давно знакомая любителям классической музыки уроженка Японии Канон Мацуда.

«Гвоздем программы» стало исполнение музыки одного из самых шедевральных, по словам маэстро, балета Игоря Стравинского балета «Петрушка».

Второй фестиваль «Мариинский» стартовал в Приморье 15 июля. Его насыщенная программа включает в себя более 40 концертов и спектаклей с участием Симфонического оркестра Мариинского театра, а также выступления выдающихся приглашённых солистов из России, США, Канады, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии и других стран. Впервые в Приморье выступит Национальный балет Китая.

В этом году фестиваль крупно расширил географию — выступления запланированы не только во Владивостоке, но и в Уссурийске, Южно-Сахалинске, ряде городов Китая, Южной Кореи и Японии.

По словам Валерия Гергиева, Приморье выбрано главной площадкой поведения такого масштабного фестиваля не напрасно — на регион сам маэстро возлагает большие надежды.

«Приморский край — интереснейший регион с точки зрения развития классического искусства. Здесь создана собственная сцена Мариинского театра, это база для того, чтобы край стал одним из важнейших культурных центров Тихоокеанского региона», — подчеркнул маэстро на предконцертной пресс-конференции.

Отметим, второй Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» продлится в Приморье до 13 августа. Жители и гости региона на краевой сцене Мариинки смогут увидеть ещё восемь балетных и оперных премьер.