Проезд в муниципальных автобусах Хабаровска подорожает 29 июля

— Заседание комитета по ценам и тарифам состоялось еще 7 июля, но постановление об установлении нового тарифа на проезд подписали только 19 июля. Прибавляйте к этой дате еще 10 дней, через которые постановление должно вступить в силу и получите 29 июля. Так что с этого числа проезд в муниципальном транспорте будет стоить 23 рубля, — отметил Александр Зиманин, заместитель директора МУП «ХПАТП № 1».

В последний раз плату за проезд в муниципальных автобусах повышали в мае 2016 года. Тогда стоимость билета увеличилась с 20 до 22 рублей. В этом году цена подрастет еще на рубль. По словам руководителя ХПАТП-1 Алексея Деменка, себестоимость проезда в автобусах МУП «ХПАТП № 1» составляет 25 рублей.

«Не понимаю, почему все так негативно реагируют на повышение тарифа. Все понимают, что это объективная необходимость. Посмотрите за последний год, что у нас не поднялось в цене? Из всех потребляемых ресурсов транспортного предприятия не поднялась только заработная плата работника. Это и ведёт к тому, что объективно себестоимость повышается, а значит увеличивается и тариф», — отметил руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок.