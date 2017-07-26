Шесть дальневосточных субъектов вошло в проблемный список Минприроды
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Шесть регионов Дальнего Востока вошло в перечень территорий с ярко выраженными
По словам министра, всего в этот перечень вошла почти треть субъектов Федерации — 27 регионов. Сергей Донской напомнил, что численность населения страны, подверженного
Министр, выступая на заседании координационного совета российских уполномоченных по правам человека, напомнил также, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, неблагоприятные факторы окружающей среды являются причиной дополнительных 13 миллионов смертей в мире ежегодно, 19% всех онкологических заболеваний, трети всех заболеваний детей в возрасте до пяти лет.
В негативный список Минприроды России по низким