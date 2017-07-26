Шесть дальневосточных субъектов вошло в проблемный список Минприроды

Источник: Восток Медиа

Шесть регионов Дальнего Востока вошло в перечень территорий с ярко выраженными санитарно-гигиеническими проблемами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы российского Минприроды Сергея Донского. Речь идёт об Амурской и Магаданской, Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, Якутии.

По словам министра, всего в этот перечень вошла почти треть субъектов Федерации — 27 регионов. Сергей Донской напомнил, что численность населения страны, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила примерно 89 миллионов человек. Чиновник отметил, что наибольший риск для здоровья представляет именно низкое качество воздуха.

Министр, выступая на заседании координационного совета российских уполномоченных по правам человека, напомнил также, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, неблагоприятные факторы окружающей среды являются причиной дополнительных 13 миллионов смертей в мире ежегодно, 19% всех онкологических заболеваний, трети всех заболеваний детей в возрасте до пяти лет.