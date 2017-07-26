Шлагбаум перегородил единственный проезд к микрорайону «Лебяжье» в Новосибирске
Въезд запрещён! Жители микрорайона «Лебяжье» в поселке Марусино не могут нормально подъехать к своим домам. Путь им преграждает шлагбаум. Кто и зачем его установил?
Въезд запрещён! Жители микрорайона «Лебяжье» в поселке Марусино не могут нормально подъехать к своим домам. Путь им преграждает шлагбаум. Кто и зачем его установил?
И так уже на протяжении нескольких лет жители Микрорайона «Лебяжье» лишены возможности бесплатного проезда к своим домам.
Единственная ведущая к частным домовладениям дорога, перегорожена шлагбаумом, который открывается не для всех.
Александр Николенко, житель микрорайона «Лебяжье»: «Его поставили года два или три назад. Но он то работает то не работает, то работает то не работает. Все зависит от настроения руководителя данной организации. — Получается кому то повезло, кому то не повезло? — Совершенно верно».