Шлагбаум перегородил единственный проезд к микрорайону «Лебяжье» в Новосибирске

Александр Николенко, житель микрорайона «Лебяжье»: «Его поставили года два или три назад. Но он то работает то не работает, то работает то не работает. Все зависит от настроения руководителя данной организации. — Получается кому то повезло, кому то не повезло? — Совершенно верно».