Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Иркутске 5 августа
Поучаствовать в благотворительности может каждый.
Поучаствовать в благотворительности может каждый.
Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске 5 августа на стадионе «Локомотив-2», сообщает
К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Забег будет проведен на трех дистанциях:
— 500 м — любители бега от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет;.
— 1520 м — любители бега старше 18 лет;.
— 5 км — любители бега старше 18 лет,
Для участия необходимо заполнить заявку и направить ее по адресу: rzdrun@mail.ru. Все средства от участия в забеге перечислят в благотворительный фонд «Дети Байкала».