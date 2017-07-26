Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Иркутске 5 августа

Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске 5 августа на стадионе «Локомотив-2», сообщает пресс-служба городской мэрии.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Забег будет проведен на трех дистанциях:

— 500 м — любители бега от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет;.

— 1520 м — любители бега старше 18 лет;.

— 5 км — любители бега старше 18 лет,