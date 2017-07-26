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04:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Иркутске 5 августа

Поучаствовать в благотворительности может каждый.

Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске 5 августа на стадионе «Локомотив-2», сообщает пресс-служба городской мэрии.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Забег будет проведен на трех дистанциях:

— 500 м — любители бега от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет;.

— 1520 м — любители бега старше 18 лет;.

— 5 км — любители бега старше 18 лет,

Для участия необходимо заполнить заявку и направить ее по адресу: rzdrun@mail.ru​. Все средства от участия в забеге перечислят в благотворительный фонд «Дети Байкала».

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