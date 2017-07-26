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04:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье нашли пенсионерку, блуждавшую в лесу трое суток

Поиски пенсионерки завершились удачно.

В Нижнеудинском районе Иркутской области найдена пенсионерка, блуждавшая в лесу около трех суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Об исчезновении 82-летней женщины полиция узнала в минувшую субботу. Родственники рассказали, что пенсионерка ушла в лес за грибами и спустя несколько часов не вернулась домой обратно.

Исчезнувшую искали в глухой таёжной местности Балакшин Бор, расположенный в 30 км от районного центра. Поиски осложнялись тем, что первоначально не было сведений, в каком направлении грибница идти. Из-за этого проводилось сплошное обследование таёжной территории вокруг населённого пункта и далее масштаб поисков постепенно увеличивался.

Через трое суток пенсионерку удалось найти. На её крики о помощи вышел один из поисковых отрядов.

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