В Приангарье нашли пенсионерку, блуждавшую в лесу трое суток
Поиски пенсионерки завершились удачно.
Поиски пенсионерки завершились удачно.
В Нижнеудинском районе Иркутской области найдена пенсионерка, блуждавшая в лесу около трех суток. Об этом сообщает
Об исчезновении 82-летней женщины полиция узнала в минувшую субботу. Родственники рассказали, что пенсионерка ушла в лес за грибами и спустя несколько часов не вернулась домой обратно.
Исчезнувшую искали в глухой таёжной местности Балакшин Бор, расположенный в 30 км от районного центра. Поиски осложнялись тем, что первоначально не было сведений, в каком направлении грибница идти.
Через трое суток пенсионерку удалось найти. На её крики о помощи вышел один из поисковых отрядов.