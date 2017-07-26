В Приангарье нашли пенсионерку, блуждавшую в лесу трое суток

В Нижнеудинском районе Иркутской области найдена пенсионерка, блуждавшая в лесу около трех суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Об исчезновении 82-летней женщины полиция узнала в минувшую субботу. Родственники рассказали, что пенсионерка ушла в лес за грибами и спустя несколько часов не вернулась домой обратно.

Исчезнувшую искали в глухой таёжной местности Балакшин Бор, расположенный в 30 км от районного центра. Поиски осложнялись тем, что первоначально не было сведений, в каком направлении грибница идти. Из-за этого проводилось сплошное обследование таёжной территории вокруг населённого пункта и далее масштаб поисков постепенно увеличивался.