Пробки на Народном проспекте во Владивостоке продлятся до октября
Во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии.
Во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии.
Все текущие ремонтные работы в черте города планируется завершить к октябрю, сообщает РИА VladNews со ссылкой П24.
Заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Леонид Вильчинский сообщил, что все все ремонтные работы во Владивостоке планируется закончить в октябре.
«Если быть точнее в конце октября. Если на Светланской мы начали с тротуаров, то на Народном проспекте ситуация разворачивается совершенно противоположным образом. На данный момент ведется демонтаж рельсов, в скором времени начнется укладка асфальта» — говорит Леонид Вильчинский.
К октябрю в городе планируют закончить еще несколько значимых проектов и провести очень большую работу по ремонту подпорных стен и облагораживанию и озеленению территорий.
Ранее агентство сообщало, что во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии некогда популярного в приморской столице пассажирского транспорта. Работа идет полным ходом, а это значит, уже скоро город получит еще одну дорогу, отвечающую самым высоким требованиям.
К настоящему моменту разобрано 2500 метров рельсов.