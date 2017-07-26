Пробки на Народном проспекте во Владивостоке продлятся до октября

Источник: VLADNEWS

Все текущие ремонтные работы в черте города планируется завершить к октябрю, сообщает РИА VladNews со ссылкой П24.

Заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Леонид Вильчинский сообщил, что все все ремонтные работы во Владивостоке планируется закончить в октябре.

«Если быть точнее в конце октября. Если на Светланской мы начали с тротуаров, то на Народном проспекте ситуация разворачивается совершенно противоположным образом. На данный момент ведется демонтаж рельсов, в скором времени начнется укладка асфальта» — говорит Леонид Вильчинский.

К октябрю в городе планируют закончить еще несколько значимых проектов и провести очень большую работу по ремонту подпорных стен и облагораживанию и озеленению территорий.

Ранее агентство сообщало, что во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии некогда популярного в приморской столице пассажирского транспорта. Работа идет полным ходом, а это значит, уже скоро город получит еще одну дорогу, отвечающую самым высоким требованиям.