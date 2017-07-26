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05:11 (мск), источник: РИА Новости

Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018

МОСКВА, 26 июля — РИА Новости. Национальное телевидение Португалии и Европейский вещательный союз выбрали Лиссабон в качестве города, в котором пройдет Евровидение-2018.

Источник: РИА Новости

Кроме того, на официальной страничке песенного конкурса в Twitter появился видеоролик, посвященный мероприятию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также организаторы сообщили, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Португалия стала страной-хозяйкой песенного конкурса благодаря победе Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве.

Комментарии
1
Иван Петров
Моё мнение: нашей стране должен быть глубоко неинтересен этот третьесортный конкурс
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