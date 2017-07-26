Мужская работа — есть ли у женщин шансы?

Все эти позиции недавно — впервые в истории — заняли женщины. Последнее назначение — в пятницу на должность главы Верховного суда Великобритании была назначена баронесса Брэнда Марджори Хейл.

Незадолго до этого стало известно еще о двух назначениях. Актриса Джоди Уиттакер стала новым «Доктором Кто» — главным героем культового фантастического телесериала, а Крессида Дик — первой женщиной-начальником полиции Лондона за всю 188-летнюю историю ведомства.

Благодаря этому трио 250-летний период господства мужчин в Великобритании можно считать оконченным.

Однако еще несколько важных британских ведомств женщины пока не возглавляли. Вот небольшой список:

Канцлер Казначейства (министр финансов)

Мужчина на посту

Текущий глава казначейства Филип Хаммонд — пока последний в длинном списке мужчин, руководивших казначейством. Он был назначен в июле 2016 года.

Наряду с премьер-министром, главой МВД и министром иностранных дел, глава казначейства — один из ключевых постов в британском правительстве. Однако если первые три поста женщины уже занимали в прошлом, то министерством финансов с момента его создания всегда руководили мужчины.

Первым канцлером в 1559 году был назначен мужчина — сэр Ричард Сэквилл. И спустя 458 лет в этом смысле ничего не изменилось.

Канцлер казначейства Филип Хаммонд пока не готов уступить свой пост женщинам — ни Эмбер Радд, ни Андреа Лендсом | Источник: AP 2017

…и его возможные конкурентки

После референдума по «брекситу» на должность главы казначейства рассматривали кандидатуру лидера палаты общин, бывшего министра энергетики Андреа Ледсом. До этого она планировала занять кресло премьер-министра, но проиграла Терезе Мэй.

Кроме того, ходили слухи, что на место Хаммонда может прийти глава МВД Эмбер Радд, но это назначение зависело от результатов Консервативной партии на выборах в июне: и Тереза Мэй и Эмбер Радд — представители консерваторов. Сокрушительной победы не получилось во всех смыслах, и канцлер-мужчина сохранил должность.

Архиепископ Кентерберийский

Мужчина на посту

В феврале 2013 года Джастин Уэлби стал 105-м Архиепископом Кентерберийским, духовным лидером Англиканской церкви. Все его предшественники за 1420 лет, начиная с Августина Кентерберийского, были мужчинами.

Конечно, возглавляет церковь женщина — королева Елизавета Вторая. Но женщин-архиепископов на кафедре Кентерберийского собора все еще не было.

Первая женщина-епископ Либби Лейн | Источник: Reuters

…и его возможные конкурентки

Последний раз, когда место было вакантно, вариант того, что духовным лидером англиканцев может стать женщина, даже не рассматривался. Женщины не могли получить даже епископский сан.

Все изменилось в ноябре 2014 года, когда Церковь Англии проголосовала за то, чтобы разрешить женщинам занимать любые церковные посты, положив конец многолетним спорам по этому поводу.

Спустя всего два месяца Либби Лейн стала первой женщиной-епископом. Вскоре была рукоположена Рейчел Тревик, она была назначена диоцезным епископом Глостера.

Спустя всего год после голосования в Англиканской церкви было уже восемь женщин-епископов.

Генеральный директор Би-би-си

Мужчина на посту

Тони Холл руководит компанией с марта 2013 года, он уже шестнадцатый генеральный директор с момента создания Би-би-си.

Первым был основатель корпорации, лорд Джон Рейт — он занимал должность 11 лет, с 1927 года.

Тони Холл — шестнадцатый генеральный директор Би-би-си | Источник: Reuters

…и его возможные конкурентки

В данном конкретном случае их и не было. Лорд Холл получил работу после того, как уволился его предшественник Джордж Энтуисл — спустя всего 54 дня после своего назначения. Ни с кем другим, кроме Холла, Наблюдательный совет Би-би-си переговоров не вел.

Однако еще до Энтуисла место генерального директора могла получить глава дирекции радиовещания Би-би-си Хелен Боаден или операционный директор Кэролайн Томпсон. На данный момент они обе уже не работают в компании.

Ближе всех к позиции руководителя Би-би-си в июле прошлого года приблизилась Энн Балфорд — ее назначили заместителем генерального директора. А уже осенью Алекс Мэхон возглавит Channel 4.

Управляющий Банка Англии

Мужчина на посту

Канадец Марк Карни — первый иностранец, возглавивший Банк Англии. Его предшественником был Мервин Кинг, он находился на посту 10 лет.

За всю 323-летнюю историю организации ей никогда не руководила женщина. Хотя на банкнотах она присутствует — да, речь опять же о королеве Елизавете.

Канадец Марк Карни — первый иностранец, возглавивший Банк Англии | Источник: Reuters

…и его возможные конкурентки

Карни выступает за то, чтобы женщины занимали в банке руководящие посты. Например, Шарлотта Хогг в 2013 году стала операционным директором — впервые столь высокую должность заняла женщина. В том же году ее назначили заместителем управляющего. Считалось, что она со временем сможет сменить Карни, но этому помешала ее внезапная отставка из-за конфликта интересов.

Одним из больших британских банков, Santander UK, женщина все же руководила — Ана Ботин, с 2010 по 2014 год. В 2013-м она вошла в тройку самых влиятельных женщин Великобритании по версии программы «Женский час» на BBC Radio 4 — фамилия Ботин стояла в рейтинге сразу после королевы и Терезы Мэй.

Главный редактор Times

Мужчина на посту

Джон Уитроу редактирует одно из самых известных и влиятельных изданий мира с января 2013 года.

Газета Times была основана в 1785 году, и ее главным редактором всегда был мужчина. Всего их было 21, первым — Джон Уолтер, его семья владела изданием 125 лет.

Джон Уитроу — главный редактор The Times уже четыре года | Источник: Reuters

…и его возможные конкурентки

У Эммы Такер есть шансы стать редактором, если место освободится. Она работает заместителем Джона Уитроу уже четыре года, а до этого возглавляла Financial Times Weekend.

Еще один заместитель в редакционной команде — Сара Бакстер из Sunday Times.

Но в целом в газетном мире назначение женщин главными редакторами уже не редкость. Guardian с 2015 года выпускает Кэтрин Винер — первый главред-женщина за 194 года. Редактором Sun с 2003 по 2009 год была Ребекка Брукс, а Ив Поллард руководила сразу двумя изданиями — Sunday Mirror c 1987 по 1991 и Sunday Express с 1991 по 1994.

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Одним из первых редакторов-женщин в истории Великобритании была Мэри Ховарт. Впрочем, Daily Mirror, главным редактором которой она работала, изначально, в 1903 году, и создавалась как газета для женской аудитории. Со временем это поменялось — следующими редакторами были уже мужчины.

Лидер Лейбористской партии

Мужчина на посту

Победа Джереми Корбина на внутрипартийных выборах лейбористов в сентябре 2015 года была неожиданной.

При этом лидером основанной в 1906 году Лейбористской партии никогда не была женщина. Хотя временно исполняющим обязанности председателя в разное время становились Маргарет Бекетт и Харриет Гарман.

Не исключено, что Иветт Купер сменит Джереми Корбина на посту лидера лейбористов | Источник: Reuters

…и его возможные конкурентки

Гарман была зампредом партии дважды — при Гордоне Брауне и Эде Милибэнде, но на главный пост свою кандидатуру никогда не выставляла. Хотя и признает, что ей следовало это сделать в 2010 году (тогда победил Браун).

Впрочем, итоги внутрипартийных выборов для женщин-лейбористов всегда были сомнительными. В 2010-м Диана Эббот уступила Эду Милибэнду, а в 2015-м Лиз Кендалл и Иветт Купер заняли последнее и предпоследнее место соответственно.

В прошлом году Анжела Игл сошла с дистанции еще до голосования.

Однако букмекеры говорят, что в случае скорой отставки Джереми Корбина партию возглавит Купер. В качестве альтернативной кандидатуры рассматривается Анжела Рэйнер.

Джеймс Бонд

Мужчина на посту

Обсуждения по поводу того, кто станет новым Джеймсом Бондом, все еще продолжаются — не исключено, что за руль любимого Aston Martin снова сядет Дэниэл Крейг.

Он впервые сыграл Агента 007 в 2006 году, 11 лет назад. Ранее эта роль стала звездной для Шона Коннери, Роджера Мура и Пирса Броснана.

Если Дэниэл Крейг откажется играть Джеймса Бонда, Шарлиз Терон и Джиллиан Андерсон подскажут продюсерам, кем его заменить

…и его возможные конкурентки

Джиллиан Андерсон, звезда сериала «Секретные материалы», намекала, что может сыграть суперагента. «Бонд, Джейн Бонд», — написала актриса в своем Twitter.

Обладательница «Оскара» Шарлиз Терон сейчас тоже выступает в похожем амплуа — она сыграла британскую шпионку в фильме «Взрывная блондинка». Но в возможной борьбе за роль Бонда Терон поддерживает своего друга Криса Хемсворта.

Но букмекеры женщин со счетов не сбрасывают: ставки на то, что Джеймс станет Джейн, равны ставкам на то, что следующим Бондом станет Майкл Фассбендер.

Katie Wright

BBC News