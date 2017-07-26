Деревянный кружечный двор скоро покажут в «Тальцах»

Как подавать сушки, откуда брать заварку и как правильно носить головной убор. Обо всём этом посетителям расскажут в новой экспозиции. Также для них готовят интересные рассказы о том, как в старину называли должников и какие азартные игры предлагались клиентам, пока те наслаждались горячительными напитками. Сейчас в деревянной избе идут последние приготовления.