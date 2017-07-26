Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Покупателей жилья защитит новый закон
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Машины смертников «Исламского государства»
05:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Деревянный кружечный двор скоро покажут в «Тальцах»

Не перестают удивлять открытиями и новинками. Работники «Тальцов» готовы распахнуть двери кружечного двора, а в простонародье кабака.

Источник: Вести Иркутск

Как подавать сушки, откуда брать заварку и как правильно носить головной убор. Обо всём этом посетителям расскажут в новой экспозиции. Также для них готовят интересные рассказы о том, как в старину называли должников и какие азартные игры предлагались клиентам, пока те наслаждались горячительными напитками. Сейчас в деревянной избе идут последние приготовления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
Трамп: Присутствие РФ в Сирии - следствие ошибок команды Обамы
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь