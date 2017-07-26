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05:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Соседи-«веревочники» во Владивостоке захватывают придомовые участки под парковку

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Участки земли рядом с жилыми многоэтажками во Владивостоке захватывают под парковку своих машин недобросовестные автомобилисты. Одни огораживают клочки газонов с помощью столбиков и веревок (цепей), другие устанавливают на специальных местах для парковки металлические конструкции с замками, тем самым не позволяя никому другому занять «нагретое» место. Фотокорреспондент ИА PrimaMedia прогулялся по городским улицам и нашел несколько очагов с самозахваченными участками.

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