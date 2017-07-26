В Хабаровском крае географ нашёл древнюю обсерваторию

В Нанайском районе Хабаровского края географ нашёл древнюю обсерваторию. Исследователь установил, что она рукотворная. Камни выложены таким образом, что можно вычислять равноденствие и вести отсчёт времени года.

Обнаружил её член Русского географического общества в Хабаровском крае Александр Мурашев. Он уверен, что природа не может сложить камни так, чтобы траектории их направления были настолько выверены.

«Один останец левый, вот правый. Левый направлен на север, а вот этот танк направлен на полярную звезду. А сам объект направлен, на точку на горизонте в период летнего солнцестояния», — объяснил корреспондентам программы «Вести-Хабаровск» Александр Мурашев.

Учёные считают, что это пригоризонтная обсерватория. Для этой части страны, такая находка нехарактерная: ранее она встречалась в основном в северных районах России. В Хабаровском крае впервые обнаружили такое место. Это говорит о том, что люди населяли регион и тысячи лет назад.

«Чувство первооткрывателя щекочет нервы, постоянно борьба идёт между городской жизнью и таёжной. Но в тайге лучше себя чувствую, чем в городе», — рассказал Александр Мурашев.