Замуровали: автобусную остановку отрезали от хабаровчан в утренний час пик

Ремонт участка дороги отрезал сегодня пассажиров общественного транспорта от остановки «Городской дворец культуры» в Хабаровске. В конечном счете горожанам приходилось сходить с общественного транспорта прямо на проезжей части. Не говоря уже о крайне неудачно выбранном времени для таких небезопасных и неудобных маневров. Как это ни печально, но выполнять требование градоначальника Александра Соколова о запрете ремонтных работ в час пик дорожники по-прежнему не торопятся, сообщает корр. ИА AmurMedia.