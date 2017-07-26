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06:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Замуровали: автобусную остановку отрезали от хабаровчан в утренний час пик

Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ремонт участка дороги отрезал сегодня пассажиров общественного транспорта от остановки «Городской дворец культуры» в Хабаровске. В конечном счете горожанам приходилось сходить с общественного транспорта прямо на проезжей части. Не говоря уже о крайне неудачно выбранном времени для таких небезопасных и неудобных маневров. Как это ни печально, но выполнять требование градоначальника Александра Соколова о запрете ремонтных работ в час пик дорожники по-прежнему не торопятся, сообщает корр. ИА AmurMedia.

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