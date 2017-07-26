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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Трое спасателей погибли, вытаскивая кузбассовца из погреба

Инцидент произошел в одном из частных домов в Тяжинском районе Кемеровской области.

Региональный следком проводит доследственную проверку по факту гибели кузбассовца и троих работников МЧС.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, 25 июля родственники 75-летнего жителя Тяжинского района обратились в оперативную службу МЧС. Они сообщили, что днем мужчина спустился в погреб, но обратно не поднялся. На место выехали 4 работника МЧС, которые спустились в погреб, чтобы поднять на поверхность тело 75-летнего местного жителя. Но они сами перестали выходить на связь через какое-то время. На место происшествия выехал второй отряд спаателей, они подняли на поверхность тело метсного жителя, а также тела трех погибших сотудников МЧС. Еще один спасатель госпитализирован с отравлением угарным газом.

Выяснилось, что погибший местный житель накануне протопил погреб березовыми дровами. Сейчас по факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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