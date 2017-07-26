Трое спасателей погибли, вытаскивая кузбассовца из погреба

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, 25 июля родственники 75-летнего жителя Тяжинского района обратились в оперативную службу МЧС. Они сообщили, что днем мужчина спустился в погреб, но обратно не поднялся. На место выехали 4 работника МЧС, которые спустились в погреб, чтобы поднять на поверхность тело 75-летнего местного жителя. Но они сами перестали выходить на связь через какое-то время. На место происшествия выехал второй отряд спаателей, они подняли на поверхность тело метсного жителя, а также тела трех погибших сотудников МЧС. Еще один спасатель госпитализирован с отравлением угарным газом.