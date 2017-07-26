Трое спасателей погибли, вытаскивая кузбассовца из погреба
Инцидент произошел в одном из частных домов в Тяжинском районе Кемеровской области.
Инцидент произошел в одном из частных домов в Тяжинском районе Кемеровской области.
Региональный следком проводит доследственную проверку по факту гибели кузбассовца и троих работников МЧС.
По сообщению
Выяснилось, что погибший местный житель накануне протопил погреб березовыми дровами. Сейчас по факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.