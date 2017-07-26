В Уфе ГИБДД будет чаще проводить рейды против незаконной парковки на ДОКе
На ДОКе будет увеличено количество рейдов ГИБДД в местах стоянок маршруток, сообщает мэрия.
На ДОКе будет увеличено количество рейдов ГИБДД в местах стоянок маршруток, сообщает мэрия.
Так, многие жители жалуются, что водители маршрутных автобусов паркуются в неположенных местах и оставляют за собой мусор в районе разворотного транспортного кольца на ДОКе. И это несмотря на то, что специально для них были выделены две полноценные площадки.
Муниципалитет взял на особый контроль эту проблему. Помимо увеличения количества рейдов, планируется установить в местах несанкционированной парковки маршруток камеры фиксации нарушений.