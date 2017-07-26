Провокационное фото старшеклассниц разозлило Казнет
Пользователи раскритиковали целующихся девушек и отметили, что их поведение недопустимо.
Пользователи раскритиковали целующихся девушек и отметили, что их поведение недопустимо.
В Казнете распространяется фотография с ученицами, судя по всему, собирающимися поцеловаться в школьном коридоре, сообщает NUR.KZ.
Две старшеклассницы одеты в школьные фартуки.
Провокационный снимок опубликован на странице shyndykz в Instagram.
Пользователи раскритиковали девушек и отметили, что их поведение недопустимо.
Где сфотографировали школьниц, остается неизвестным.