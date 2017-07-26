Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо дочери
Переселенцам из хрущевок рассказали, как повысить компенсацию
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Политические битвы
07:47 (мск), источник: Nur.kz

Провокационное фото старшеклассниц разозлило Казнет

Пользователи раскритиковали целующихся девушек и отметили, что их поведение недопустимо.

Источник: Nur.kz

В Казнете распространяется фотография с ученицами, судя по всему, собирающимися поцеловаться в школьном коридоре, сообщает NUR.KZ.

Две старшеклассницы одеты в школьные фартуки.

Провокационный снимок опубликован на странице shyndykz в Instagram.

Источник: Nur.kz

Пользователи раскритиковали девушек и отметили, что их поведение недопустимо.

Где сфотографировали школьниц, остается неизвестным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что случилось с четырьмя любимыми женами Тохтара Тулешова
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь