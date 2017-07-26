Детский сад захватил пешеходную дорожку в Иркутске-2
Территорию учреждения огородили забором, который мешает жителям пройти к своим домам.
Территорию учреждения огородили забором, который мешает жителям пройти к своим домам.
Детский сад № 145 на улице Мира в Иркутске-2 расширил территорию учреждения, захватив тротуар. Теперь местные жители ходят по газонам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Это все законно. Территорию детскому саду выделили в связи с тем, что там расположен пристрой и увеличено число детей. Местные жители не против. Единственное, что они просят, — оставить пешеходную дорожку. Ее планируют переделать, — рассказали корр. ИА IrkutskMedia в
По словам заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман, пешеходную дорожку восстановят в ближайшее время. Все работы будут проведены с учетом интересов жителей.