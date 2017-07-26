Средняя зарплата по Кузбассу выросла. Кто стал получать больше?
По последним официальным данным Кемеровостата, средняя зарплата за май в Кузбассе составила 33,7 тыс. рублей.
По последним официальным данным Кемеровостата, средняя зарплата за май в Кузбассе составила 33,7 тыс. рублей.
По отчётам, зарплата растёт достойным темпом. Ещё в январе она составляла 30,1 тыс. И все полгода зарплата была выше, чем прошлой весной, на 8%. Официально рост зарплаты опередил даже рост инфляции.
Где резервы?
Средние зарплаты увеличились у шахтёров, работников обрабатывающих производств (в большей мере это касалось, конечно, металлургов и химиков), резко «скакнули» доходы у строителей. Чуть лучше стал жить обслуживающий персонал гостиниц и ресторанов, торговцы и ремонтники, подорожала работа банкиров, финансистов и риелторов.
Меньше всего зарплаты выросли (а в некоторые месяцы они даже падали) у школьных педагогов, сотрудников здравоохранения, а работники госуправления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности стали получать меньше на тысячу рублей. Антилидерами по доходам были и остаются бюджетники (в том числе труженики сферы культуры и спорта, библиотек), обслуживающий персонал и работники сельского хозяйства.
Доктор экономических наук, профессор Института экономики и менеджмента КемГУ Владимир Шабашев отмечает, что зарплаты в области действительно немного выросли, поскольку стабилизировалась инфляция, а ситуация в экономике оживляется — растёт спрос, продажи и активность предпринимателей в разных отраслях.
«Думаю, в дальнейшем будет расти зарплата в основном у работников коммерческой сферы (особенно финансовой). В федеральном дефицитном бюджете вряд ли найдутся средства для повышения зарплат, к примеру, преподавателей вузов. Они могут улучшить своё материальное положение, выигрывая гранты и заключая хозяйственные договоры или сокращая тех, кто работает не на полную ставку. Тогда средняя зарплата в расчёте на одного человека вырастет», — говорит Владимир Алексеевич.
Отчёты вместо творчества.
«Самый трудный вопрос перед уходом для меня был: «Как же я оставлю своих детей?» Я преподавала в двух пятых и седьмых классах, была классным руководителем и добилась того, чтобы дети в моём классе не конфликтовали и показывали достойный учебный результат. Ребята и их родители ко мне привыкли и не хотели отпускать. Но низкая зарплата и постоянная бумажная волокита взяли верх… ", — вспоминает кемеровчанка.
Кемеровский предприниматель Дина Старовойтова, которая