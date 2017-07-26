Средняя зарплата по Кузбассу выросла. Кто стал получать больше?

По отчётам, зарплата растёт достойным темпом. Ещё в январе она составляла 30,1 тыс. И все полгода зарплата была выше, чем прошлой весной, на 8%. Официально рост зарплаты опередил даже рост инфляции.

Где резервы?

Средние зарплаты увеличились у шахтёров, работников обрабатывающих производств (в большей мере это касалось, конечно, металлургов и химиков), резко «скакнули» доходы у строителей. Чуть лучше стал жить обслуживающий персонал гостиниц и ресторанов, торговцы и ремонтники, подорожала работа банкиров, финансистов и риелторов.

Меньше всего зарплаты выросли (а в некоторые месяцы они даже падали) у школьных педагогов, сотрудников здравоохранения, а работники госуправления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности стали получать меньше на тысячу рублей. Антилидерами по доходам были и остаются бюджетники (в том числе труженики сферы культуры и спорта, библиотек), обслуживающий персонал и работники сельского хозяйства.

Владимир Шабашев

Доктор экономических наук, профессор Института экономики и менеджмента КемГУ Владимир Шабашев отмечает, что зарплаты в области действительно немного выросли, поскольку стабилизировалась инфляция, а ситуация в экономике оживляется — растёт спрос, продажи и активность предпринимателей в разных отраслях.

«Думаю, в дальнейшем будет расти зарплата в основном у работников коммерческой сферы (особенно финансовой). В федеральном дефицитном бюджете вряд ли найдутся средства для повышения зарплат, к примеру, преподавателей вузов. Они могут улучшить своё материальное положение, выигрывая гранты и заключая хозяйственные договоры или сокращая тех, кто работает не на полную ставку. Тогда средняя зарплата в расчёте на одного человека вырастет», — говорит Владимир Алексеевич.

Отчёты вместо творчества.

Кого-то сокращают, а кто-то уходит сам, из-за низкой зарплаты, нервотрёпки и лишней бумажной работы. Уходят молодые учителя! Молодой учитель по русскому языку и литературе Жанна Смирнова отработала в одной из кемеровских общеобразовательных школ больше года и ушла, даже не завершив очередной учебный год. В первый год девушка зарабатывала за полторы ставки и дополнительную нагрузку 19−20 тысяч рублей (начинала с 12 тысяч), но после увеличения оклада с 1 сентября 2016 года постепенно стала получать 16−18 тысяч. Видимый парадокс вполне объясним: оклад увеличили на 30%, а стимулирующий фонд сократили. Если один балл (его дают за олимпиадников, дополнительные уроки, хорошие баллы детей по ЕГЭ, ГИА и прочее) до повышения оклада стоил 80−200 рублей, то после он упал до 80−90 рублей (в некоторых школах стоимость упала до 30 рублей). Преподаватели естественных наук пострадали больше всего, ведь у них нет доплаты за проверку тетрадей. Объём работы у Жанны увеличился — весной на школу «обрушились» три крупные проверки, педагоги подготавливали и приводили в порядок документы вместо того, чтобы придумывать интересные уроки для школьников.

«Самый трудный вопрос перед уходом для меня был: «Как же я оставлю своих детей?» Я преподавала в двух пятых и седьмых классах, была классным руководителем и добилась того, чтобы дети в моём классе не конфликтовали и показывали достойный учебный результат. Ребята и их родители ко мне привыкли и не хотели отпускать. Но низкая зарплата и постоянная бумажная волокита взяли верх… ", — вспоминает кемеровчанка.

Дина Старовойтова